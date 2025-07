Influencerka założyła kontrowersyjną fundację. RPD reaguje

Aniela Woźniakowska to kontrowersyjna osobowość internetowa, która ponownie zaistniała w ogólnopolskich mediach. W przeszłości występowała pod pseudonimem SexMasterka i publikowała filmy poświęcone seksowi, edukacji seksualnej, itp. W 2019 roku zmieniła pseudonim na Lil Masti, pod którym występowała m.in. na galach freak fightów.

Lil Masti. Kontrowersyjna fundacja powołana do życia

Kilka dni temu zasłynęła kontrowersyjną decyzją. Celebrytka pochwaliła się założeniem fundacji, której celem ma być propagowanie publikowanie w sieci wizerunków dzieci.

„Niech nasza fundacja jest symbolem zmiany! Razem możemy stworzyć bezpieczniejsze i bardziej wspierające środowisko dla naszych dzieci” – napisała Woźniakowska.

Cel fundacji został mocno skrytykowany w internecie. Do pomysłu odniosło się biuro rzecznika praw dziecka słowami rzeczniczki prasowej Pauliny Nowosielskiej, która przypomniała, że „wizerunek dziecka to nie tylko zdjęcie lub nagranie”.

Fundacja Lil Masti. Interwencja rzeczniczki praw dziecka

„To także część jego tożsamości, prawa do prywatności i autonomii. Publikując materiały z wydarzeń i codziennych chwil dzieci, należy pamiętać o tym, jak one same mogą się czuć i jak ocenią publikację swojego wizerunku w określonym kontekście za kilka lub kilkanaście lat” – przekazano w oświadczeniu, które czytamy na Onecie.

Rzecznika prasowa w komunikacie podzieliła się wynikami badań z 2024 r, według których 74 proc. nastolatków uznało udostępnianie zdjęć/filmów przedstawiających kogoś bez jego zgody za jedno ze szczególnie szkodliwych zjawisk w sieci.

Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak skontaktowała się pisemnie m.in. z Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji i z Anielą Woźniakowską.

„Prawo dziecka do prywatności oraz bezpieczeństwa zawsze powinno stać na pierwszym miejscu” – dodała rzeczniczka prasowa rzeczniczki praw dziecka.

Czytaj też:

11-latek trafił do szpitala. Ważył zaledwie 15 kilogramówCzytaj też:

7-latek skakał na trampolinie. Potrącił go samochód, który wbił się w dach