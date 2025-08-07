W tej pozycji lepiej nie zasypiać? Możesz mieć koszmary

W ostatnich latach liczne badania uświadomiły nam, jak istotny jest odpowiedni sen. Sami zresztą dobrze wiemy, że po źle przespanej nocy jesteśmy zmęczeni, rozkojarzeni i poirytowani. Możemy też odczuwać bóle głowy, mięśni, stawów czy skurcze.

Sen w tej pozycji wywoła koszmary?

Wyniki badania opublikowanego w magazynie „Sleep and Hypnosis” dowodzą, że na jakość snu wpływ ma także sposób, w jaki ułożymy się w łóżku. 63 osoby (45 mężczyzn i 18 kobiet) podzielono na grupy w zależności od tego, na którym boku zasypiały. 41 robiło to na prawym boku, a 22 na lewym.

Okazało się, że prawie 41 proc. z tych, którzy wybierali lewy bok, doświadczało koszmarów sennych. Theresa Cheung tłumaczyła, że może to mieć związek z większym obciążeniem serca w takiej pozycji.

Ułożenie ciała podczas snu ma znaczenie

Podobne wyniki osiągano w badaniu BioMedical Engineering OnLine. W pozycji na lewym boku serce ulegało lekkiemu przesunięciu, co potwierdzały zapisy EKG. Theresa Cheung zauważała, że koszmary senne związane były z problemami z oddychaniem. Podkreślała, że koszmary towarzyszą często ludziom śpiącym na plecach.

W tej pozycji pojawić się może bowiem bezdech. Niedotlenienie organizmu traktowane jest jako sytuacja zagrożenia, a stres sprzyja snom o tematyce lękowej. W rozmowie z „Everyday Health potwierdzała to dr Lisa Billars.

Kiedy jeszcze mamy koszmary senne?

Koszmary senne to oczywiście także swego rodzaju odpowiedź na problemy zdrowotne śpiącego. Osoby z bezdechem nierzadko śnią o tym, że toną, wstrzymują oddech, albo po prostu się duszą.

Oczywiście na złe sny wpływać może też nieodpowiednia higiena sny, czyli ekspozycja na urządzenia elektroniczne przed snem, obfite posiłki przed zaśnięciem, stres, niewygodne łóżka, hałas czy nieodpowiednia temperatura.

