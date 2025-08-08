Proszek na progu lub moneta na wycieraczce? Uważaj, ktoś chce cię okraść!

Wakacje to czas urlopów. Policja w tym okresie regularnie prowadzi akcje, które mają na celu uchronić obywatelami przed kradzieżami. Należy m.in. pozamykać wszystkie drzwi i okna. Warto również nie dzielić się z nieznajomymi informacjami o naszej dłuższej nieobecności, np. ogłaszając zaplanowany wyjazd w sieci.

Funkcjonariusze podkreślają, że najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest jednak życzliwy sąsiad, który od czasu do czasu sprawdzi, co się z nim dzieje podczas naszej nieobecności. Można mu zostawić zapasowe klucze, aby co jakiś czas otworzyli okna i włączyli światło wieczorem, zabrali z wycieraczki gazetki reklamowe i wyjęli korespondencję ze skrzynki na listy.

Złodzieje okradają mieszkania. W taki sposób wybierają swoje cele

Takie działania przydadzą się również osobom, które nie wybierają się na dłuższy wypoczynek, tylko są w domu czy mieszkaniu. Jak wyjaśnia na swojej stronie ochrona Juwentus złodzieje często przygotowują się do miejsc, które mają zostać obrabowane. Zdarza się, że przez kilka dni lub nawet tygodni obserwują okolicę w celu rozpoznania.

Wspomniane wyłączone światła przez długi czas, gazetki reklamowe, czy korespondencja w skrzynce na listy może świadczyć o tym, że kogoś nie ma przez dłuższy okres w domu. Złodzieje pozostawiają również taśmę klejącą na drzwiach lub oknach. Mogą też umieszczać symbole lub znaki, np. koło oznacza łatwy dostęp do domu, a grecka litera alfa oznacza, że w posiadłości zainstalowany jest alarm.

Jak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść? Oto najczęstsze symbole

Diament oznacza budynek niezamieszkały lub łatwy do kradzenia, a trójkąt, że w mieszkaniu mieszka kobieta. Krzyż to informacja o planowanym włamaniu do danego domu. Zygzak na ogrodzeniu to sygnał o psie. Zostawienie butelki, puszki czy worka na śmieci w ogrodzie, przy ogrodzeniu czy w pobliżu domu również mogą świadczyć o tym, że dany dom jest pusty.

Podobnie jest z rozsypaniem proszku na progu mieszkania, zostawieniem monety na wycieraczce, czy chociażby zmiana jej ułożenia. Inny tego typu sposób to wsunięcie papieru pomiędzy drzwi a ich futrynę. Osoby, które są w domu, powinny również zamykać drzwi. Jedną z popularniejszych metod oszustw jest opcja „na klamkę”. Polega ona na tym, aby zabrać wartościowe przedmioty pozostawione przy drzwiach lub w przedpokoju. Gdy w środku będą mieszkańcy, złodziej powie, że to „pomyłka”.

