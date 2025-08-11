Śmiertelnie trujące grzyby rosły przed blokiem w Poznaniu. Do sieci trafiło nagranie

Grzybiarze tegoroczne lato z pewnością mogą zaliczyć do udanych. Wilgotny lipiec dawał im zajęcie na długo przed rozpoczęciem właściwego, jesiennego sezonu. Warto jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie grzyby nadają się do jedzenia. Niektóre gatunki są na tyle trujące, że stanowić mogą poważne zagrożenie.

Poznań. Śmiertelnie trujące grzyby rosły przy bloku

Przekonuje o tym nagranie zamieszczone w ostatnich dniach w polskich mediach społecznościowych. Facebookowy profil nagrzyby.pl ostrzega w nim przed zagrożeniem. „Uważajcie rodzice na małe dzieci w Poznaniu. Gdy małe dziecko zerwie te pięknie wybarwione muchomory zielonawe i zje choćby ich kawałek, grozi mu śmiertelne zatrucie” – pisze w opisie autor.

„Wypuścić dziecko, nie zwracać uwagi, co ono robi i nieszczęście gotowe. Tuż pod blokami. Niedaleko jest plac zabaw, także uważajcie mamusie z dziećmi”- dodaje. Na filmie widzimy muchomora zielonawego, zwanego też sromotnikowym. Jak sama nazwa wskazuje, można rozpoznać go po oliwkowozielonym, zielonkawym lub żółtawozielonym kapeluszu. Zwykle ma średnicę kapelusza od 5 do 15 cm, wysokość na około 15 cm i jest silnie trujący.

Gatunek ten spotkamy głównie w lasach liściastych. Pojawia się latem i szczególnie lubi otoczenie dębów, buków i brzóz. Zatrucie nim powoduje bóle brzucha, wymioty, biegunkę, uszkodzenie wątroby i nerek, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć.

