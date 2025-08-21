Europa mierzy się z „nowymi” wirusami. Rekordowa liczba zachorowań

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, opierając się na niepokojących danych, ostrzega mieszkańców Europy przed wzrostem szansy zarażenia się jednym z tropikalnych wirusów.

Przykładem jest ten z rodzaju Flavivirus (WNV), który wywołuje gorączkę Zachodniego Nilu. Kolejny to arbowirus Chikungunya, który wywołuje chorobę czikungunię. Oba przenoszony są przez komary.

ECDC twierdzi, że liczba zarażonych będzie tylko rosła, chociaż już robi wrażenie. Wirus ZN masowo zagościł w organizmach ludzkich – oficjalnie, do połowy sierpnia, stwierdzono 335 przypadków zakażeń, z czego blisko 6 proc. osób (konkretnie 19) nie przeżyło gorączki ZN (najczęściej do zgonu dochodzi w związku z zajęciem przez wirusa układu nerwowego). Europejskie centrum zaznacza, że szczyt zachorowań dopiero przed nami – to przełom sierpnia i września. Tymczasem liczba pacjentów jest już rekordowa.

Jeśli chodzi o czikungunię, w Europie zachorowało na nią 27 mieszkańców kontynentu. Pierwszy raz arbowirus przeniknął do organizmu pacjenta lokalnie – na terenie francuskiej Alzacji. Według ekspertów choroba ta będzie pojawiała się coraz częściej na północy Europy.

Europę czeka nowy rozdział. Mieszkańcy kontynentu będą musieli zmierzyć się z tropikalnymi wirusami i chorobami

Zdaniem Pameli Rendi-Wagner – szefowej ECDC – Stary Kontynent „wkracza w nową fazę”. W nowej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, „dłuższe, bardziej powszechne i intensywniejsze rozprzestrzenianie się wirusów przenoszonych przez komary staje się nową normą”.

– CDC współpracuje blisko ze wszystkimi państwami członkowskimi, by zapewnić dostosowane wsparcie i terminowe wytyczne dot. zdrowia publicznego, wzmacniając reakcję Europy – mówi dyrektorka europejskiej instytucji.

Jakie objawy wywołuje gorączka Zachodniego Nilu? To m.in. podwyższona temperatura ciała (ok. 38-40 stopni Celsjusza), bóle głowy, mięśni i stawów, zmęczenie, ogólne osłabienie, nudności i wymioty, a także wysypka (na tułowiu czy kończynach). U 80 proc. osób nie pojawiają się żadne symptomy (przebieg bezobjawowy). Natomiast chikungunya wiąże się z gorączką (39-40℃), silnymi bólami stawów (nadgarstki, palce, kolana czy kostki), bóle mięśni, wysypka, bóle głowy, ogólne zmęczenie i obrzęk stawów (i ich zaczerwienienie). I ta choroba bywa bezobjawowa – u 3 do 25% ludzi. W obu przypadkach objawy ustępują po kilku dniach (do dwóch tyg. – jeśli chodzi o zakażonych arbowirusem).

Czytaj też:

Ważne szczepienie będzie teraz obowiązkowe. MZ: projekt zmian już po konsultacjachCzytaj też:

Niezwykłe wydarzenie na europejskiej wyspie. Są już rezerwacje na 2026 rok