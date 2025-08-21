Dlaczego w lasach jest tak wiele grzybów? Ekspert wskazał 4 czynniki

Jeszcze nie skończyły się wakacje, a jednak sezon na grzyby wręcz eksplodował. To dziwi nawet naukowców, którzy widzieli już w życiu wiele.

Najwięcej leśnych „owoców” na swojej drodze spotykają grzybiarze, którzy eksplorują tereny Mazur, Podlasia czy Ziemi Lubuskiej. Co sprawiło, że liczba okazów w tych regionach Polski jest tak duża? Na to pytanie odpowiedział uznany ekspert.

Sezon na grzyby wystartował. I to jak! Profesor z wrocławskiego uniwersytetu tłumaczy fenomen

Internauci rywalizują ze sobą na platformach takich jak Facebook czy Wykop, co i rusz publikując fotografie głębokich wiader czy wielkich koszyków po brzegi wypełnionych grzybami. Sezon w Polsce rusza zwykle w maju i trwa do końca października, ale ostatnio, m.in. ze względu na globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne, znacząco się rozciągnął i obejmuje już też miesiące takie jak marzec czy (choć rzadko) nawet grudzień (co jednak mocno zależy od sytuacji pogodowej).

Co spowodowało tak duży wysyp grzybów w polskich lasach już w sierpnia w 2025 roku? Artur Gryszkin z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, często cytowany w mediach ekspert od grzybów, wskazał cztery czynniki. To „obfite opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, ciepłe noce, które sprzyjają rozwojowi grzybni i słabszy sezon w ubiegłym [2024] r., który pozwolił grzybom na regenerację” – mówi, cytowany przez Polsat News.

„Najbardziej obfity start sezonu”? Wkrótce grzyby pojawią się też na Dolnym Śląsku

Profesor z Katedry Technologii Żywności i Przechowalnictwa UPWr podkreślał parę tygodni temu, że mamy obecnie do czynienia z „jednym z najwcześniejszych i najbardziej obfitych startów sezonu jaki pamięta” (podkreślał, cytowany przez Polską Agencję Prasową).

Redakcja PAP-u informowała na początku sierpnia, że oprócz Mazur, Podlasia czy Ziemi Lubuskiej także grzybiarze w Sudetach będą mogli liczyć na sukces, ale muszą być cierpliwi, bowiem w tych rejonach „sezon dopiero się rozkręca”.

