Sierpniowy wysyp grzybów. Gdzie wybrać się do lasu?
Sierpniowy wysyp grzybów. Gdzie wybrać się do lasu?

Podgrzybek, zdjęcie ilustracyjne
Podgrzybek, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Lazy Panda
Sierpień dzięki swojej pogodzie pozwala cieszyć się grzybami. Jakich gatunków możemy spodziewać się przed nadejściem września? Jakie tereny szczególnie upodobali sobie amatorzy grzybobrania?

Wraz ze zbliżającą się jesienią grupy grzybiarzy zacierają ręce na myśl o udaniu się do lasu. Sierpniowa aura sprawiła, że fanatycy grzybobrania mogą już teraz wrócić z pełnymi koszykami. Gdzie udać się na grzybobranie?

Sierpniowe grzybobranie. Jakich gatunków wypatrywać?

Bardzo łatwo nazbierać można kurki. Spotkać je można w lasach liściastych oraz mieszanych. Poszukiwania warto prowadzić w mchu. Dzięki opadom i odpowiednim temperaturom zaczęły pojawiać się również pogrzybki. Nie są one jeszcze w szczycie sezonu, ale warto sprawdzić okoliczne lasy sosnowe oraz świerkowe. Pod brzozami w sierpniu znaleźć można koźlarze. Wkrótce, pod koniec sierpnia, w lasach iglastych pojawiają się też rydze. Inne gatunki, jakie możemy napotkać w sierpniu to borowiki szlachetne, czubajki kanie, opieńki oraz gołąbki.

Najlepsze miejsca na grzyby. Dokąd warto iść?

Każdy doświadczony grzybiarz ma swoje ulubione miejsca – takie, które odwiedza regularnie. Gdzie warto udać na grzybobranie podróżując po Polsce?

Wśród najlepszych miejsc na wypadu znajdują się:

  • Kaszuby oraz Bory Tucholskie – piaszczyste gleby i dobrze zalesione tereny to gwarancja znalezienia podgrzybków oraz maślaków;
  • Warmia i Mazury – fani borowików powinny szczególnie zwrócić uwagę na Puszcza Piska i Lasy Łańskie;
  • Ziemia Lubuska;
  • Puszcza Notecka w Wielkopolsce;
  • Puszcza Niepołomicka w Małopolsce;
  • Puszcza Świętokrzyska;
  • Lasy Janowskie oraz Roztocze w woj. lubelskim.

Pamiętajmy, że nie możemy zbierać grzybów w parkach narodowych, rezerwatach. Nie możemy też wchodzić do lasów z zakazem wstępu, np. tereny wojskowe.

