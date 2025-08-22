Sierpniowy wysyp grzybów. Gdzie wybrać się do lasu?

Wraz ze zbliżającą się jesienią grupy grzybiarzy zacierają ręce na myśl o udaniu się do lasu. Sierpniowa aura sprawiła, że fanatycy grzybobrania mogą już teraz wrócić z pełnymi koszykami. Gdzie udać się na grzybobranie?

Sierpniowe grzybobranie. Jakich gatunków wypatrywać?

Bardzo łatwo nazbierać można kurki. Spotkać je można w lasach liściastych oraz mieszanych. Poszukiwania warto prowadzić w mchu. Dzięki opadom i odpowiednim temperaturom zaczęły pojawiać się również pogrzybki. Nie są one jeszcze w szczycie sezonu, ale warto sprawdzić okoliczne lasy sosnowe oraz świerkowe. Pod brzozami w sierpniu znaleźć można koźlarze. Wkrótce, pod koniec sierpnia, w lasach iglastych pojawiają się też rydze. Inne gatunki, jakie możemy napotkać w sierpniu to borowiki szlachetne, czubajki kanie, opieńki oraz gołąbki.

Najlepsze miejsca na grzyby. Dokąd warto iść?

Każdy doświadczony grzybiarz ma swoje ulubione miejsca – takie, które odwiedza regularnie. Gdzie warto udać na grzybobranie podróżując po Polsce?

Wśród najlepszych miejsc na wypadu znajdują się:

Kaszuby oraz Bory Tucholskie – piaszczyste gleby i dobrze zalesione tereny to gwarancja znalezienia podgrzybków oraz maślaków;

Warmia i Mazury – fani borowików powinny szczególnie zwrócić uwagę na Puszcza Piska i Lasy Łańskie;

Ziemia Lubuska;

Puszcza Notecka w Wielkopolsce;

Puszcza Niepołomicka w Małopolsce;

Puszcza Świętokrzyska;

Lasy Janowskie oraz Roztocze w woj. lubelskim.

Pamiętajmy, że nie możemy zbierać grzybów w parkach narodowych, rezerwatach. Nie możemy też wchodzić do lasów z zakazem wstępu, np. tereny wojskowe.

