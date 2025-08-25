Lokalna wódka kluczem do bezcennego odkrycia. W butelkach odkryto tajemnicze stworzenia

Na azjatyckich bazarach, szczególnie w Chinach, Wietnamie czy obu Koreach, można spotkać alkohol sprzedawany w charakterystycznych butelkach – z zatopionym w środku wężem. Choć tradycja ta od dawna budzi kontrowersje, to właśnie w Korei Północnej stała się źródłem unikalnej wiedzy o miejscowej faunie.

Wódka „wężówka” kluczem do odkrycia

Jak przyznają herpetolodzy, wiedza o północnokoreańskich gadach jest znikoma. Naukowcy zwykle opierają się na dawnych opracowaniach lub porównaniach z przyrodą Korei Południowej i Chin. Dostęp do terenu jest praktycznie niemożliwy, dlatego badacze szukają niecodziennych metod poznania tamtejszej fauny. Jedną z nich okazały się zakupy na targu w Pjongjangu.

Międzynarodowy zespół naukowców nabył kilka butelek miejscowej wódki, znanej jako „wężówka”, w której znajdują się zakonserwowane węże. Choć ekolodzy krytykują ten proceder jako wyniszczający dla gadów, tym razem pozwolił on na przełom w badaniach.

Wydobyte z alkoholu zwierzęta były w złym stanie – odbarwione, zdeformowane i rozkładające się – dlatego badacze wykorzystali analizę cech morfologicznych i badań DNA, by ustalić ich przynależność gatunkową.

Rezultaty, opublikowane w czasopiśmie „ZooKeys”, przyniosły zaskakujące odkrycia. „Pełen wykaz różnorodności gatunków jest trudny do uzyskania w krajach, które są niedostępne dla badań terenowych, takich jak Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. (...) Nasze badanie węży na podstawie butelek z alkoholem to pierwsze szczegółowe opisy mokasynów z rodzaju Gloydius z Korei Północnej” – napisali autorzy pracy.

Aż trzy gatunki węży. Kompleksowy przegląd tego rodzaju gadów

Analiza genetyczna wykazała obecność trzech gatunków: Gloydius ussuriensis, Gloydius brevicauda oraz Gloydius intermedius. To przedstawiciele azjatyckich mokasynów, do których należy 26 gatunków rozsianych od Uralu, przez Chiny, po Himalaje. Odkrycie jest tym cenniejsze, że wskazuje na pewną obecność tych węży w Korei Północnej – kraj nie ma bowiem możliwości importowania okazów z zewnątrz.

To pierwsze potwierdzone dane na temat północnokoreańskich mokasynów. Jak podkreślają autorzy badań, analiza węży z butelek alkoholu okazała się „najbardziej kompleksowym przeglądem tego rodzaju gadów w tym kraju, jaki kiedykolwiek powstał”.

Na całym Półwyspie Koreańskim znanych jest 16 gatunków węży. Do tej pory nie było jasne, które z nich występują również w izolowanej Korei Północnej. Teraz wiemy, że wśród nich na pewno żyją trzy gatunki mokasynów.

