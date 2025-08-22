Naukowcy z zaskakującym odkryciem. Tego pająka nie znali

Naukowcy z Uniwersytetu Australii Zachodniej dokonali zaskakującego odkrycia. Niedaleko stacji terenowej w Shenton Park, niedaleko centrum Perth, natrafili na nieznany gatunek pająka zapadniowego.

Nora pająka obok parkingu. Zaskakujące odkrycie w Australii

Odkrycia dokonano podczas wspólnych badań Uniwersytetu Australii Zachodniej oraz Uniwersytetu Edith Cowan. Prace prowadzono na terenie Swan Coastal Plain, terenu w dużej mierze zagospodarowanej i zabudowanej budynkami uniwersyteckimi, domami oraz terenami sportowymi.

Odkryty pająk okazał się być ciężarną samicą. Znaleziono go w podziemnej norze, kilka metrów od pobliskiego parkingu. Yahoo News opublikowało nagranie zrobione przez członkinię zespołu badawczego, dr Leandrę Mason.

– Czyż ona nie jest piękna? – zapytała jedna z badaczek na udostępnionym filmie.

– O mój Boże! – zachwyciła się pająkiem inna.

Badacze pająków zwracają uwagę na problem, z jakim się one borykają. Chodzi o fragmentację ich siedlisk. Rodzime siedliska pająków są od siebie oddzielane z powodu działalności człowieka. Utrudnia to przemieszczanie się pająków i zasiedlanie przez nie terenów. Pająki z rodziny zapadniowych są szczególnie na to uczulone. Młode po opuszczeniu nory matki mogą przemieścić się jedynie na 1-3 metry zanim założą własne gniazdo.

Nowy gatunek pająka zapadniowego. Obserwacje naukowe w Australii

Naukowcy z uniwersytetu prowadzą teraz obserwacje naukowe matki i jej młodych. Po jej zakończeniu pająki zostaną wypuszczone.

– To cenna okazja do udokumentowania cech cyklu życiowego, a jednocześnie umożliwienia większej liczbie pajączków dożycia dojrzałości – powiedziała dr Mason.



Jej kolega, prof. Kingley Dixon, zwrócił uwagę na to, że norę pająka odkryto w pobliżu parkingu, na terenie przejętym przez człowieka.

– Pracuję w tym buszu od prawie 50 lat i kto by pomyślał, że tak niezwykłe odkrycie wydarzy się tuż za naszym progiem – dosłownie przed wejściem do laboratorium – powiedział.

