Nowy gatunek krył się w koronach drzew. Naukowcy odkryli prawdziwego rekordzistę

W tropikalnych lasach górskich stanu Queensland w Australii naukowcy zidentyfikowali niezwykle duży, nieznany dotąd gatunek patyczaka. Odkrycia dokonano podczas dwóch ekspedycji badawczych, których inspiracją była fotografia przesłana przez miłośnika przyrody.

Nowo odkryty owad otrzymał nazwę Acrophylla alta. Dorosła samica tego gatunku osiąga aż 40 centymetrów długości i waży około 40 gramów, co czyni ją najprawdopodobniej najcięższym znanym owadem na kontynencie australijskim – cięższym nawet od słynnego karaczana olbrzymiego (Macropanesthia rhinoceros), który dotychczas uchodził za rekordzistę.

Samica czekała na odkrycie w koronach drzew

Za odkryciem stoją profesor Angus Emmott z Uniwersytetu Jamesa Cooka oraz jego współpracownik Ross Coupland. Wszystko zaczęło się od amatorskiej fotografii udostępnionej Couplandowi przez media społecznościowe. Zdjęcie wskazywało, że w lasach deszczowych Queensland może kryć się nieznany wcześniej gatunek.

W listopadzie 2024 roku, po intensywnych nocnych poszukiwaniach w okolicach Millaa Millaa oraz krateru Mount Hypipamee, naukowcy zlokalizowali dużą samicę. Owad przebywał w koronie drzewa, na tyle wysoko, że konieczne było użycie długiej gałęzi, aby go bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Badaczom udało się także zebrać jaja patyczaka – cenne ze względu na charakterystyczny kształt.

Dlaczego owad tak długo pozostawał niezauważony?

Według profesora Emmotta, przyczyną późnego odkrycia tego imponującego owada był nie tylko trudny teren, ale także jego unikalny sposób życia – Acrophylla alta przebywa głównie w górnych partiach drzew, poza zasięgiem ludzkiego wzroku. Jedynie wiatr lub ptaki mogą sprawić, że znajdzie się bliżej ziemi. Dopiero tam łatwiej można go dostrzec.

W następnej fazie badań naukowcy skupią się na próbie odnalezienia samca. Nie będzie to jednak łatwe, ponieważ samce patyczaków są zazwyczaj znacznie mniejsze od samic i potrafią różnić się wyglądem do tego stopnia, że bywają mylnie uznawane za inne gatunki lub nawet należące do odrębnych rodzajów.

Najlepszym sposobem potwierdzenia przynależności samca do nowo odkrytego gatunku jest zaobserwowanie aktu kopulacji i zebranie zapłodnionych jaj. Do tego czasu samice pozostają pod opieką specjalistów w Queensland Museum w Brisbane.

Australijska bioróżnorodność nadal pełna tajemnic

Jak podkreśliła doktor Nicole Gunter, specjalistka od entomologii z Queensland Museum, odkrycie Acrophylla alta pomaga uzupełnić wiedzę o australijskiej faunie. Zaznaczyła, że wciąż aż 70 procent gatunków owadów zamieszkujących Australię nie zostało naukowo opisanych. Dlatego też klasyfikacja nowych gatunków, takich jak ten patyczak, ma ogromne znaczenie dla ich przyszłej ochrony.

Rodzaj Acrophylla obejmuje dziesięć znanych gatunków dużych patyczaków, które występują wyłącznie w Australii. Są one wyjątkowo smukłe i długie – nawet jak na standardy tej grupy owadów. Dotychczas największym przedstawicielem był Acrophylla titan, osiągający do 25 centymetrów długości. Patyczaki te są roślinożerne i prowadzą spokojny, nocny tryb życia, odżywiając się głównie liśćmi eukaliptusa oraz innych drzew charakterystycznych dla australijskiej flory.

