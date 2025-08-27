Bezzębne rekiny. Oto dramatyczne skutki zmian klimatu

Rekiny bez ostrych zębów mogą wydawać się wybawieniem dla pływaków i surferów. Najnowsze badania dowodzą jednak, że zakwaszenie oceanów realnie zagraża tym drapieżnikom, pozbawiając je ich podstawowego narzędzia przetrwania.

Zęby rekinów zwykle wymieniają się błyskawicznie – nowe rzędy wyrastają na miejsce utraconych. Problem w tym, że coraz bardziej kwaśne oceany przyspieszają niszczenie szkliwa, a to może zaburzyć ten naturalny cykl. Rekiny z uszkodzonym uzębieniem będą miały kłopot ze zdobywaniem pożywienia, co może przełożyć się na spadek ich liczebności i zachwianie równowagi morskich ekosystemów. Na ten problem wskazują autorzy najnowszego badania opublikowanego w Frontiers in Marine Science.

Wyższe pH wody – poważne konsekwencje dla mieszkańców oceanów

Zakwaszenie oceanów spowodowane jest nadmierną absorpcją dwutlenku węgla. To prowadzi do obniżenia pH wody. Prognozy pokazują, że do 2300 roku średni poziom pH spadnie z obecnych 8,1 do około 7,3, co – jak podkreślają badacze – będzie miało „poważne konsekwencje dla organizmów morskich”.

Aby zbadać problem, naukowcy umieścili 60 naturalnie utraconych zębów rekina rafowego czarnopłetwego w dwóch sztucznych zbiornikach z wodą morską – jednym o obecnym pH 8,1, a drugim o przewidywanym 7,3. Po ośmiu tygodniach okazało się, że w bardziej kwaśnej wodzie zęby uległy niemal dwukrotnie większym uszkodzeniom.

„Stres stomatologiczny” to kolejne zagrożenie dla rekinów, które już teraz cierpią z powodu przełowienia i braku zdobyczy. Poprzednie analizy wskazywały, że zakwaszenie uszkadza także ząbki – łuski pokrywające skórę rekinów.

Poprzednie badania wykazały, że zakwaszenie szkodzi muszlom, koralowcom i małżom. Rekiny więc nie są jedynymi poszkodowanymi organizmami ze względu na zmianę pH wody, w jakiej przyszło im funkcjonować.

