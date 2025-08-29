Zbadali demencję u kotów. Wyniki pomogą w walce z Alzheimerem u ludzi

Badacze z Uniwersytetu Edynburskiego przeprowadzili badanie, które ich zdaniem może pomóc w walce z chorobą Alzheimera.

Koty z demencją. Naukowcy zbadali ich mózgi

Eksperci zbadali mózgi 25 zmarłych kotów, u których za życia występowały objawy demencji, takie jak dezorientacja, zaburzenia snu i wzmożona wokalizacja.

Badacze stwierdzili nagromadzenie beta-amyloidu, toksycznego białka i jednej z cech charakterystycznych choroby Alzheimera.

Odkrycie nazwali „doskonałym, naturalnym modelem choroby Alzheimera”. Zdaniem zespołu pomoże ono w opracowaniu nowych metod leczenia tej choroby u ludzi.

– Demencja to wyniszczająca choroba – niezależnie od tego, czy dotyka ludzi, koty, czy psy – w rozmowie z BBC powiedział dr Robert McGeachan kierujący badaniami.

– Nasze odkrycia podkreślają uderzające podobieństwa między demencją u kotów a chorobą Alzheimera u ludzi. Otwiera to drogę do zbadania, czy obiecujące nowe metody leczenia choroby Alzheimera u ludzi mogą również pomóc naszym starzejącym się zwierzętom domowym – dodał.

Cenny model do badania demencji. Pomoże w walce z chorobą u ludzi i zwierząt

Zdaniem członków zespołu wynik badań u kotów oferuje cenny model do badania demencji u ludzi. Wcześniej naukowcy badali genetycznie modyfikowane gryzonie, chociaż gatunek ten naturalnie nie cierpi na demencję.

– Ponieważ koty naturalnie rozwijają te zmiany w mózgu, mogą one również stanowić dokładniejszy model choroby niż tradycyjne zwierzęta laboratoryjne, co ostatecznie przyniesie korzyści obu gatunkom i ich opiekunom – powiedział dr McGeachan.

Badanie zostało opublikowane w European Journal of Neuroscience. W zespole znaleźli się naukowcy z uniwersytetów w Edynburgu i Kalifornii, brytyjskiego instytutu UK Dementia Research Institute oraz Scottish Brain Sciences.

