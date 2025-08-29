Psy naprawdę lubią swoich właścicieli? Naukowcy znają odpowiedź

Eksperci wymyślili, w jaki sposób poznać prawdziwe uczucia, jakie żywią względem nas nasze pupile. Szczegóły, na podstawie opublikowanych eksperymentów, podał portal Science Focus.

Czy psy naprawdę lubią swoich właścicieli?

W jednym z badań mierzono tętno – zarówno u właściciela pupila, jak i u samego psa. Sprawdzano, jak zachowuje się ono, gdy zwierzę i człowiek znajdują się w swojej obecności. Potem zostali rozdzieleni, a następnie znowu znaleźli się w swoim otoczeniu. Jak się okazało, tętno spadło – oba serca biły wręcz w tym samym tempie, co było dla naukowców niemałym zaskoczeniem. Eksperyment bazował jednak na małej próbie, więc istnieje potrzeba powtórzenia go z większą liczbą uczestników – zarówno przedstawicieli Homo sapiens, jak i Canis familiaris.

Kolejne badanie dotyczyło zaś oksytocyny (to neuroprzekaźnik, hormon peptydowy). Uwalnia się ona nie tylko w relacjach między ludźmi, ale także między człowiekiem a zwierzęciem. Podczas neuroobrazowania mózgu czworonogów zauważono, że gdy te słyszą głos swojego właściciela czy właścicielki lub na nich patrzą, konkretne miejsca w narządzie, informujące o tym, że aktywowany został ośrodek nagrody, rozświetlały się. Nie wiadomo jednak, czy mózgi psów reagowały na osobę, czy może dany człowiek kojarzył się im z jedzeniem.

O co chodzi? C. familiaris przetrwały dzięki utrwalaniu skojarzeń w psychice – właściciel przynosi im jedzenie, karmi je, więc możliwe, że pupil przypomina sobie o na jego widok posiłku. To może być rozczarowujące, ale nie jest wykluczone.

Naukowcy wykonali krok w kierunku poznania ważnej odpowiedzi. Potrzeba jednak więcej badań

Trzeba więc powtórzyć opisane wcześniej eksperymenty, niemniej nawet w takiej formie znacząco popchnęły one naprzód naszą dotychczasową wiedzę o czworonogach.

