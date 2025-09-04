W Koninie huknęło tak, że aż „zatrzęsło szybami”. Źródła dźwięku nie ustalono

O niepokojącym zdarzeniu stacja TVN24 dowiedziała się od czytelników serwisu kontakt24.pl. Nad ranem w Koninie słychać było trzy huki. Jeden z internautów przyznał, że były one tak potężne, że aż „zatrzęsły się szyby”. „Potężne drgania było czuć w promieniu wielu kilometrów” – twierdzi anonimowy mieszkaniec. Świadkiem donośnego hałasu była też kolejna użytkowniczka sieci, która aż „wybiegła z domu”. „Słyszałam tylko lecący bardzo wysoko głośny samolot” – wskazała.

Niepokojący incydent w Koninie. Służby potwierdzają

Dziennikarze postanowili skontaktować się z miejscową strażą pożarną, by ta potwierdziła lub zdementowała doniesienia. Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, starszego kapitana przyznał, że do uszu mundurowych również dotarły niepokojące dźwięki.

– Słyszeliśmy te huki. Na tę chwilę nie wiadomo, co mogło być przyczyną – mówi oficer prasowy, starszy kapitan Sebastian Andrzejewski. Jak przekazał redakcji TVN24 (Kontakt24), dotychczas ws. „nie wpłynęło żadne zgłoszenie”.

Służby z pewnością będą jeszcze próbowały ustalić źródło dźwięku, który zaniepokoił mieszkańców Konina.

Głośny hałas rozszedł się po wschodzie Wielkopolski. „Działalność wojskowa”?

O sprawie pisze również lokalny serwis konin.naszemiasto.pl. Z ustaleń redakcji wynika, że hałas słyszeli także mieszkańcy miejscowości takich jak Śrem czy Modła – nawet oddalonej od Konina o 16 kilometrów wsi Wyszyny. Na razie regionalne media bazują na nieoficjalnych doniesieniach.

Głos ws. zabrał na Facebooku Łowca Burz z Wielkopolski – Łukasz Kuliński. Przyznał, że jest od rana „zasypywany” pytaniami. „Przypuszczam, że słyszany huk związany jest z działalnością wojskową – jest to moje subiektywne zdanie choć aktualnie to jedyna najrozsądniejsza teoria” – czytamy.

W późniejszej aktualizacji posta na Facebooku napisał, że „wojsko” miało „potwierdzić” jego podejrzenia. „Bariera dźwięku została przekroczona na czas ośmiu minut przez sojusznicze myśliwce” – wskazał.

Policja o „przelocie samolotów”

Serwis konin.naszemiasto.pl zacytował komunikat prasowy Komendy Miejskiej Policji. „Informujemy, że huki słyszalne w różnych miejscach naszego powiatu były spowodowane przelotem samolotów Sił Sojuszniczych Rzeczypospolitej Polskiej, które przekraczały barierę dźwięku” – jak przekazali funkcjonariusze w okolicach czwartkowego południa.

facebookCzytaj też:

Trudny poranek na Lotnisku Chopina. Nie obyło się bez opóźnieńCzytaj też:

Sąsiedzi wstrząśnięci po tragedii pod Koninem. „Te dziewczynki były tak rezolutne”