Starzenie pierwotne i wtórne. Naukowcy podpowiadają, jak spowolnić to drugie

Panuje powszechne przekonanie, że na nasze starzenie się wpływają głównie geny oraz oczywiście wiek. Okazuje się jednak, że kluczem jest tutaj nasze podejście i to, jak o siebie dbamy.

Naukowcy o starzeniu wtórnym: Zależy głównie od nas

Portal Medical News Today przypomniał, że naukowcy wyodrębniają starzenie pierwotne i starzenie wtórne. To pierwsze to efekt naturalnych zmian w komórkach, które zachodzą wraz z upływem lat. To drugie polega na przyspieszaniu negatywnych procesów poprzez czynniki zewnętrzne.

Niestety, tego pierwszego nie da się zatrzymać ze względu na zasady biologii. To drugie jednak zależy głównie od nas i właśnie ono sprawie, że dwie osoby w tym samym wieku mogą wyglądać i czuć się kompletnie różnie.

Jak podkreślają badacze, największy wpływ na starzenie wtórne ma nasz styl życia. Wymieniają w tym miejscu palenie i siedzący tryb życia jako główne czynniki postarzające. Paląc, ryzykujemy choroby serca, nowotwory, utratę sprawności. Kiedy siedzimy, osłabiamy mięśnie i możemy zaburzyć prawidłową pracę układu krążenia.

Trzecią kwestią jest niewłaściwa dieta, czyli taka obfitująca w przetworzone produkty. To przez nią pojawia się otyłość czy cukrzyca typu drugiego. Czwarty czynnik to przewlekły stres, który podwyższa poziom kortyzolu, osłabia odporność, sprzyja bezsenności i zwiększa niebezpieczeństwo pojawienia się depresji.

Jako piąte podano środowisko, które przez zanieczyszczone powietrze albo promienie UV uszkadza komórki i przyspiesza ich starzenie. Na wszystkie wspomniane wyżej czynniki mamy pewien wpływ, co pozwala nam ograniczać starzenie wtórne.

Jak ograniczyć starzenie wtórne?

Najważniejsza ma być aktywność fizyczna w postaci przynajmniej codziennego spaceru czy jazdy na rowerze. Ważna jest też zróżnicowana dieta, pełna warzyw, owoców, zdrowego tłuszczy i pełnoziarnistych produktów. Często ostatnio mówi się też o tym, jak ważny jest sen. Obok niego istotne są też techniki relaksacyjne czy unikanie używek. Wspomnieć należy też o badaniach profilaktycznych, wykrywających choroby na wczesnym etapie. To wszystko razem daje nam szansę na znaczne spowolnienie starzenia.

Czytaj też:

Ten nawyk związany ze śniadaniem zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierciCzytaj też:

Kardiolog zdradza sekret długowieczności. Wystarczą 3 filiżanki tej kawy dziennie – pijesz ją?