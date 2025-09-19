Ołtarz Majów mówi więcej niż hieroglify. Naukowcy wskazują na tajemniczy kod

Nowe badania wskazują na to, że słynny Ołtarz Q z Copán w Hondurasie może być czymś więcej niż tylko zwykłą rzeźbą. Antropolog Rich Sandoval z Metropolitan State University w Denver twierdzi, że charakterystyczne ułożenie dłoni przedstawionych na nim władców odzwierciedla ważne daty w Kalendarzu Długiej Rachuby Majów.

Majowie znali język migowy?

– To najstarszy tekst, w którym, o ile mi wiadomo, ktokolwiek był w stanie wykazać istnienie prawdziwego, dobrze zdefiniowanego pisma za pomocą znaków migowych, które dorównuje innym rodzajom pisma – podkreślił Sandoval w rozmowie z Live Science. – Wraz z innymi badaczami jesteśmy niemal pewni, że układ tych znaków migowych ma swoje korzenie w języku migowym – dodał.

Ołtarz Q, pochodzący z końca VIII wieku, przedstawia 16 władców Copán. Każdy ukazany jest w specyficznym geście dłoni. Sandoval twierdzi, że te gesty stanowią alternatywny system zapisu – współistniejący z hieroglifami Majów. Według jego analizy, gesty rąk na czterech panelach rzeźby odpowiadają datom: 27 listopada 437 roku, 30 kwietnia 820 roku, 21 października roku i 7 stycznia 776 roku.

Badacz wskazuje, że znaki dłoni mogły funkcjonować jako swoista druga warstwa systemu pisma, działająca obok tradycyjnych hieroglifów. – Wielu badaczy wcześniej uważało, że pismo hieroglificzne było jedynym pismem Majów. Moje badania pokazują, że w ich systemie występują dwa rodzaje – zaznaczył Sandoval.

Według jego interpretacji każdy z paneli Ołtarza Q koduje inne wydarzenie historyczne – od śmierci pierwszego i ostatniego władcy Copán po rytuały związane z bóstwem patronalnym dynastii.

Przełomowe wnioski? Nie dla wszystkich

Nie wszyscy jednak podzielają tę teorię. Alexandre Tokovinine, antropolog i epigrafik Majów z Uniwersytetu Alabamy, w rozmowie z Live Science określił ją jako „nieprawdopodobną”, twierdząc, że dane mogły zostać „dopasowane do hipotezy autora”.

Mimo kontrowersji Sandoval podkreśla, że jego częściowe rozszyfrowanie otwiera drogę do nowych badań nad systemem pisma Majów i zrozumienia ich kalendarza.

