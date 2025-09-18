Niemowlę płacze, a dorosły się zmienia. Co naprawdę robi z nami krzyk dziecka?

Ze względu na to, że niemowlęta nie mówią, płacz stanowi ich główną formę komunikacji. W ten sposób dziecko sygnalizuje ból lub dyskomfort. U będących w stresie maluchów dochodzi o gwałtownego kurczenia się klatki piersiowej i wypychania powietrza pod dużym ciśnieniem.

Wibracje strun głosowych stają się wtedy chaotyczne, a w efekcie powstają „zjawiska nieliniowe” (NLP) – wyjątkowo nieprzyjemne dźwięki, na które trudno nie zwrócić uwagi.

Naukowcy zbadali grupę kobiet i mężczyzn. Oto, co odkryli

Aby sprawdzić, jak reagują dorośli, naukowcy zaprosili 41 kobiet i mężczyzn niemających doświadczenia w opiece nad dziećmi. Jak informuje Newsweek.com, uczestnikom odtworzono 23 nagrania płaczu niemowląt, a w tym czasie kamera termowizyjna rejestrowała zmiany temperatury ich twarzy. Następnie badani oceniali, czy dźwięk oznaczał jedynie dyskomfort, czy ból.

Okazało się, że temperatura skóry rosła u wszystkich, a reakcja była silniejsza, gdy płacz zawierał więcej elementów NLP. Innymi słowy, im bardziej rozpaczliwy wydawał się krzyk, tym mocniej rozgrzewała się twarz słuchacza – bez względu na jego płeć.

Praktyczne zastosowanie odkrycia

Badanie miało jednak pewne ograniczenia. Uczestnikami byli jedynie dorośli bez większego doświadczenia w opiece nad niemowlętami. Naukowcy podkreślają, że reakcje rodziców czy profesjonalnych opiekunów mogą wyglądać już inaczej. Dodatkowo podczas badań użyto nagrań prawdziwego płaczu dzieci, a nie dźwięków sztucznie kontrolowanych. To uniemożliwiło precyzyjne wskazanie, które elementy krzyku wywołały daną reakcję.

Mimo to eksperci uważają, że odkrycie może mieć praktyczne zastosowania. Poznanie fizjologicznych reakcji dorosłych na płacz niemowlęcia może pomóc wyłonić osoby najbardziej wrażliwe na potrzeby maluchów, a także wesprzeć młodych rodziców w lepszym rozumieniu sygnałów wysyłanych przez ich dziecko.

