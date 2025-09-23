Naukowcy znaleźli sposób na walkę z siwieniem włosów? Jedna witamina może zdziałać cuda

Siwienie włosów bywa prawdziwą zmorą — i to nie tylko u osób starszych. Obniżenie produkcji melaniny występować może już nawet u nastolatków. Dzieli się je na dwie grupy: naturalne, genetyczne siwienie oraz siwienie wtórne spowodowane m.in. niedoborem witamin i chorobami. I o ile pierwszy z przypadków jest nieodwracalny, o tyle w drugim „można coś zaradzić”.

Siwienie włosów można powstrzymać? Naukowcy publikują badanie. Wystarczy jedna witamina

Nowe światło na walkę z siwizną rzucają badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim. Jak informuje czasopismo naukowe „Skin Appendage Disorders”, zgodnie z nimi orężem przeciwko obniżeniu produkcji melaniny może okazać się witamina B5, której przyjmowanie w dłuższym okresie przywracać ma odpowiednią pigmentację włosów.

Zdaniem kalifornijskich naukowców kwas pantotenowy, bo tak inaczej nazywa się witaminę B5, działać może dwojako. Po pierwsze, wspomagać ma produkcję melaniny, przez co możliwe ma być odzyskanie naturalnego koloru. Po drugie, wzmacniać ma samą w sobie kondycję włosów.

Choć kwas pantotenowy można suplementować, ważne przede wszystkim jest jego dostarczanie w sposób naturalny. Występuje on m.in. w mięsie kurczaka, w mięsie ryb — śledzi, makreli i pstrągów, w pestkach słonecznika, bananach, soi i brokułach.

Chcesz, aby twoje siwe włosy odzyskały kolor? Te witaminy mogą pomóc

Witamina B5 nie jest jedyną, która ma pozytywny wpływ na włosy. Do takich zaliczane są także inne witaminy z grupy B. Pierwszą z nich jest witamina B3, niacyna, która poprawia ukrwienie skóry głowy. Kolejna — witamina B7, biotyna, jest kluczowa dla wzrostu włosów i wspiera produkcję keratyny. Witamina B9, czyli kwas foliowy, pozytywnie działa na komórki włosów.

Kolejnymi witaminami mającymi pozytywny wpływ na włosy są m.in. witamina A, która wspiera produkcję sebum, witamina C, która wspiera wchłanianie niezbędnego dla wzrostu włosów żelaza, witamina D, która wspiera cykl wzrostu włosów, czy witamina E, która pomaga chronić włosy przed uszkodzeniami.

Równie ważne dla zdrowia włosów są minerały — żelazo, cynk, selen oraz krzem. Obojętnie nie można przejść również obok białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3.

