Zaginęła 14-latka. Wyszła z McDonald's, ślad po niej zaginął

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach poinformowała o poszukiwaniach Mai Skwiry z Janowa. Rodzina ostatni raz miała kontakt z nastolatką około godziny 15 w niedzielę 21 września.

Zaginięcie nastolatki z Janowa

Dziewczyna wyszła z domu o 9 i widziano ją w lokalu McDonald's, z którego miała wyjść, by ruszyć w kierunku jeziora Kozienickiego. Od tamtej pory 14-latka nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Rysopis zaginionej:

• wygląda na wiek 17–18 lat

• wzrost ok. 173–175 cm

• szczupła budowa ciała

• włosy ciemny brąz, długie, do brzucha (rozpuszczone)

• oczy zielone

• uzębienie pełne

• charakterystyczne blizny na obu przedramionach (wewnętrzna i zewnętrzna strona)

Ubiór Mai w dniu zaginięcia:

• niebieskie, szerokie spodnie jeansowe

• buty sportowe Nike biało-czarne

• czarna bluzka do pępka z rękawem do łokcia

• czarny plecak bez napisów

• intensywny makijaż oczu

Policja apeluje, by wszelkie informacje pomocne w tej sprawie przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach na numer alarmowy 112 lub numer dyżurnego KPP Kozienice: 47 70 24 200. „Bardzo prosimy o udostępnienie tego komunikatu. Każda informacja może pomóc w odnalezieniu Mai. Mamy nadzieję, że dziewczynka jak najszybciej wróci do domu” – podkreślali funkcjonariusze w komunikacie.

