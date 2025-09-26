Dlaczego woda w morzu jest niebieska? Naukowcy obalają popularny mit

Wielu z nas sądzi, że oceany i jeziora przybierają błękitny kolor, ponieważ odbijają niebo. To jednak tylko częściowo prawda i najwyższy czas rozwiać ten mit.

Owszem, tafla wody może odbijać barwy otoczenia: błękit w słoneczny dzień, szarość podczas burzy czy nawet różowe odcienie o zachodzie słońca. Jednak gdy zanurzymy się pod powierzchnię, niebieski kolor nie znika. To dowód, że źródło tego zjawiska tkwi gdzie indziej.

Zdjęcia satelitarne mórz i oceanów także pokazują je w odcieniach błękitu – niezależnie od pogody. To efekt procesów optycznych zachodzących w samej wodzie.

Dlaczego oceany są niebieskie?

Ocean wydaje się niebieski, ponieważ czerwień, pomarańcz i żółć (światła o dużej długości fali) są pochłaniane przez wodę silniej niż kolor niebieski (światło o krótkiej długości fali). Kiedy więc białe światło słoneczne wpada do oceanu, odbija się głównie światło niebieskie – wyjaśnia artykuł opublikowany w „Scientific American”.

W praktyce oznacza to, że błękit morza i błękit nieba są ze sobą powiązane, ale powstają niezależnie – w obu przypadkach chodzi o selektywną absorpcję światła. Efekt jest widoczny tylko wtedy, gdy woda jest bardzo czysta. Zanieczyszczenia, osady czy glony rozpraszają promienie, sprawiając, że woda staje się mętna i traci niebieski odcień.

Jaki kolor ma woda naprawdę?

W małych ilościach – na przykład w szklance – woda wydaje się przezroczysta. Jednak czysta woda w dużych zbiornikach ma delikatnie cyjanowy odcień, który staje się intensywniejszy wraz z grubością warstwy.

Różne substancje mogą dodatkowo zmieniać barwę wody. Garbniki z rozkładających się roślin nadają jeziorom brunatne tony, a obecność glonów sprawia, że woda staje się zielona. W naturze spotykamy też wyjątkowe przypadki, jak różowe jezioro Hillier w Australii – jego barwa wynika z czerwonego pigmentu produkowanego przez specyficzne glony.

Lodowce i lód – dlaczego są niebieskie?

Nie tylko morza i oceany mogą zaskakiwać kolorem. Lodowce z daleka wyglądają na białe, ale z bliska – zwłaszcza tam, gdzie nie dociera bezpośrednie światło – przybierają intensywnie niebieski odcień.

Dzieje się tak dlatego, że ogromne ciśnienie wyciska powietrze z nagromadzonego śniegu, tworząc gęsty, skompresowany lód. Ten działa podobnie jak gruba warstwa wody – przepuszcza krótkie fale, a pochłania dłuższe, dzięki czemu widzimy głęboki błękit.

