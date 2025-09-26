Podniebne fine dining experience. Smaki Michelin w PLL LOT

Jedzenie w samolocie kojarzy ci się z odgrzewaną zupką chińską? To już nie te czasy, a na pewno nie w PLL LOT, które to konsekwentnie rozwijają się na różnych płaszczyznach, pokazując siłę polskich marek i nowoczesność.

Uczyć mógłby się od nich niejeden przewoźnik. I tak – między innymi – po sztućcach Gerlach, kosmetykach Phenomé czy polskich winach na pokładzie przyszedł czas na specjalne menu, również z rodzimym akcentem.

Cztery dania główne do wyboru

„Smaki z Gwiazdką Michelin w LOT Business Class” to usługa dla podróżujących LOT Business Class na rejsach dalekodystansowych z Warszawy. Pasażerowie – bez dodatkowej opłaty – mogą przenieść swoje doświadczenia kulinarne na jeszcze wyższy poziom. Wszystko to dzięki propozycjom dań głównych przygotowanych przez Bartosza Szymczaka, szefa kuchni restauracji Rozbrat 20, wyróżnionej Gwiazdką Michelin, będącą Ambasadą Krug.

I tak oto do wyboru są:

Łosoś z krokietem z krewetką i sosem z papryki – łosoś sous-vide, krokiet z krewetką, pure z cukinii z bazylią oraz aksamitny sos z pieczonej papryki;

– łosoś sous-vide, krokiet z krewetką, pure z cukinii z bazylią oraz aksamitny sos z pieczonej papryki; Beef bourguignon z młodymi warzywami i winem – długo duszona wołowina w burgundzie z młodymi ziemniakami i glazurowaną marchewką;

– długo duszona wołowina w burgundzie z młodymi ziemniakami i glazurowaną marchewką; Zrazy cielęce z jabłkiem z warzywami – cielęcina z konfitowanym jabłkiem w sosie smardzowym z marynowanymi warzywami;

– cielęcina z konfitowanym jabłkiem w sosie smardzowym z marynowanymi warzywami; Lasagna z ricottą i szpinakiem – lasagna z ricottą i szpinakiem pod lekkim beszamelem na kremowym sosie z pomidorów.

– Mamy czym się pochwalić. Dzięki współpracy z PLL LOT i Polską Organizacją Turystyczną zainteresowanie naszą kuchnią, ale też kulturą i tradycją z pewnością wzrośnie. Na 10 000 metrów będziemy pokazywać i dawać do spróbowania, jak smaczna, nowoczesna i wyjątkowa jest polska kuchnia. To innowacyjne rozwiązanie jest szansą dla nas wszystkich – wyjaśnia Bartosz Szymczak, współwłaściciel i szef kuchni Rozbrat 20.

Wystarczy doba przed lotem

Spośród czterech dań, których miałam okazję spróbować, wybór najlepszego okazał się wyjątkowo trudny. Ostatecznie jednak zwyciężyła lasagna z ricottą i szpinakiem – prawdopodobnie najlepsza, jaką kiedykolwiek jadłam.

Aby mieć możliwość skosztowania tych dań, wystarczy zamówić je najpóźniej do 24 godzin przed wylotem za pomocą zakładki „Zarządzaj rezerwacją”.

Business Class Fine Dining Menu nie jest dostępne dla niemowląt do drugiego roku życia. Oferta dań autorstwa Bartosza Szymczaka, szefa restauracji Rozbrat 20, obowiązuje do 31 stycznia 2026 roku.

*** Realizacja tego tekstu była możliwa dzięki zaproszeniu od PLL LOT

