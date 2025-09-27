Trudny QUIZ na jesienny poranek. Odpadniesz już na 4. pytaniu!

Na weekendowy jesienny poranek przygotowaliśmy dla was coś specjalnego. Oto najnowsza odsłona naszego QUIZU ortograficznego.

Wasze zadanie jest dość proste. Aby zdobyć komplet punktów musicie odpowiedzieć poprawnie na dziesięć pytań dotyczących poprawnej pisowni słów w języku polskim. Każde z nich zawiera dwie możliwe odpowiedzi do wyboru.

Możecie się zastanawiać tak długo jak chcecie, ponieważ czas na udzielenie odpowiedzi nie jest limitowany. Zachęcamy do zabawy i sprawdzenia swojej wiedzy!