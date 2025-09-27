Quizy

Trudny QUIZ ortograficzny na weekend.
10/10 to wyzwanie!

Spróbujesz swoich sił?
1 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?

dętka
dentka

2 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:

elokwętny
elokwentny

3 / 10 Jak napisać bez błędu?

obskórny
obskurny

4 / 10 Jeśli nie chcemy popełnić błędu, to napiszemy:

pendrak
pędrak

5 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu

blamarz
blamaż

6 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:

herlawy
cherlawy

7 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?

arhipelag
archipelag

8 / 10 Jak napisać bez błędu?

aranżacja
aranrzacja

9 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu

przerzuwać
przeżuwać

10 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?

benkart
bękart

