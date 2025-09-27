Trudny QUIZ ortograficzny na weekend.
10/10 to wyzwanie!
Spróbujesz swoich sił?
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?
dętka
dentka
2 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:
elokwętny
elokwentny
3 / 10 Jak napisać bez błędu?
obskórny
obskurny
4 / 10 Jeśli nie chcemy popełnić błędu, to napiszemy:
pendrak
pędrak
5 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu
blamarz
blamaż
6 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:
herlawy
cherlawy
7 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?
arhipelag
archipelag
8 / 10 Jak napisać bez błędu?
aranżacja
aranrzacja
9 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu
przerzuwać
przeżuwać
10 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?
benkart
bękart
Więcej quizów
-
Trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert zdobędzie 10/10OgólneQuiz
-
Quiz ortograficzny ze słowami na literę „k”. Zgarniesz 10/10?OgólneQuiz
-
QUIZ z ciekawostek o Polsce. Pytanie 8 to prawdziwe wyzwanieOgólneQuiz
-
Banalnie prosty QUIZ językowy! 10/10 to „must have”OgólneQuiz
-
Bałtyckie potwory i rzeczni królowie. Nasz QUIZ o polskich rybach wciągnie cię jak wir!OgólneQuiz
-
Błyskawiczny quiz z wiedzy ogólnej. Sprawdź, ile wiesz o Polsce!OgólneQuiz
Zobacz inne quizy
-
QUIZ dla bystrzaków. Idealne zadanie na weekendJęzyk polskiQuiz
-
Trudny QUIZ ortograficzny. Piąte pytanie „miażdży”Język polskiQuiz
-
Banalny QUIZ ortograficzny. 10/10 to „must have”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny ze słowami na literę „n”. Siódme pytanie zaskoczy!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na upalny dzień. W głównej roli słowa na literę „a”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny naszpikowany pułapkami. Zawalcz o 10/10!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny. Jesteś mistrzem języka polskiego? Udowodnij!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na start dnia! Test jak szkolne dyktandoJęzyk polskiQuiz
-
Szkolny quiz ortograficzny. W pytaniach miszmasz!Język polskiQuiz
-
Szkolny quiz ortograficzny. W grę wchodzi natrętny dylematJęzyk polskiQuiz
-
QUIZ dla bystrzaków! Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
-
QUIZ ortograficzny! Sprawdź swoją wiedzę ze szkołyJęzyk polskiQuiz