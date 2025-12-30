Quizy
Szybki quiz ortograficzny. Pytania rodem ze szkolnych dyktand!

W najnowszym teście z języka polskiego przygotowaliśmy 10 pytań. Sprawdźcie, jak poszłoby Wam na szkolnym dyktandzie.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

harmider
charmider

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

charpagon
harpagon

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

fluwialny
flówialny

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałastra
chałastra

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

bulwa
bólwa

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hejnał
chejnał

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

erzektor
eżektor

