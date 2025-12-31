Quiz ortograficzny na ostatni dzień roku.
Powraca natrętny dylemat
Quiz ortograficzny na sylwestra przed Wami. Nasz test z języka polskiego potraktujcie jak rozgrzewkę.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hangar
changar
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
hełpić się
chełpić się
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hirurg
chirurg
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hartować
chartować
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hultaj
chultaj
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
harcerz
charcerz
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
horąży
chorąży
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałwa
chałwa
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hymn
chymn
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
horyzont
choryzont
Więcej quizów
-
Szybki quiz ortograficzny. Pytania rodem ze szkolnych dyktand!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Od „byków” oczy mogą zaboleć!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. H czy ch?Język polskiQuiz
-
QUIZ ortograficzny na weekend. Uważaj na „byki”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na rozpoczęcie weekendu! Końcówka zaskoczyJęzyk polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
Myślisz, że znasz Polskę? Nasz QUIZ brutalnie to zweryfikujeOgólneQuiz
-
Błyskawiczny quiz ortograficzny. Wraca koszmar szkolnych dyktandOgólneQuiz
-
Rozpoznasz kadr?
Pytamy tylko o wieczorynki!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadr z PRL-u!
Wieczorynki i inne hity!RozrywkaQuiz
-
Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert uzyska 10/10!OgólneQuiz
-
Rozpoznasz kadr?
20 pytań o wieczorynki!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/15 zasługuje na szacun!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznasz kadr?
15 pytań o wieczorynki!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj wieczorynkę!
Kadry pełne nostalgiiRozrywkaQuiz
-
Zgadnij wieczorynkę!
15 pytańRozrywkaQuiz
-
„Jolka, Jolka...”. Dokończ słowa legendarnych piosenek!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadry z wieczorynek!
10/15 i ogłaszamy, że jesteś asem!RozrywkaQuiz