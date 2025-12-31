Quizy
Quiz ortograficzny na ostatni dzień roku. Powraca natrętny dylemat

Quiz ortograficzny na ostatni dzień roku.
Powraca natrętny dylemat

Quiz ortograficzny na sylwestra przed Wami. Nasz test z języka polskiego potraktujcie jak rozgrzewkę.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hangar
changar

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hełpić się
chełpić się

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hirurg
chirurg

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hartować
chartować

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hultaj
chultaj

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

harcerz
charcerz

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

horąży
chorąży

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałwa
chałwa

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hymn
chymn

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

horyzont
choryzont

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy