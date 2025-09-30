Czaszka, która zmienia historię człowieka. Podręczniki do zmiany?

Właściciel czaszki żył milion lat temu i, jak twierdzą naukowcy, może być przedstawicielem Homo longi. To odkrycie wskazuje na to, że początki współczesnego człowieka sięgają dalej w przeszłość, niż dotychczas sądzono. Badacze wysnuli zaskakujący wniosek – Homo sapiens ma swoje korzenie poza Afryką.

Gdzie żył pierwszy Homo sapiens?

Wcześniej zaklasyfikowano czaszkę jako należącą do reprezentanta gatunku Homo erectus. Po jej rekonstrukcji i serii zaawansowanych badań naukowcy stwierdzili, że czaszka mogła należeć do grupy zwanej Homo longi (człowiek-smok), blisko spokrewnionej z Denisowianami (ludźmi z Denisowej Jaskini), którzy żyli tuż obok naszych przodków.

Profesor Chris Stringer, antropolog i kierownik badań nad ewolucją człowieka w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, stwierdził, że odkrycie wskazuje na to, że milion lat temu nasi przodkowie podzielili się już na odrębne grupy. – To mniej więcej podwaja czas powstania Homo sapiens – mówił naukowiec.

Czaszka trafiła w ręce naukowców w 1990 roku. Znaleziono ją w chińskiej prowincji Hubei. Jak podaje The Guardian, była mocno zniszczona, przez co okazała się wyzwaniem dla badaczy i rekonstruktorów. Wstępnie oszacowano jej wiek – i na tej podstawie – oraz ogólnych cech charakterystycznych – przypisano ją do gatunku Homo erectus.

Naukowcy przeprowadzili specjalistyczne badania

W toku badań naukowcy wykorzystali skanowanie powierzchni o wysokiej rozdzielczości oraz zaawansowane techniki cyfrowe, aby stworzyć wirtualną rekonstrukcję czaszki. Duża, przysadzista mózgoczaszka i wystająca żuchwa przypomina budowę charakterystyczną Homo erectus. Jednak ogólny kształt i rozmiar mózgoczaszki oraz zębów zdają się umiejscawiać ją znacznie bliżej Homo longi.

Według Springera odkrycie wskazuje na to, że nasz wspólny przodek – a potencjalnie pierwszy Homo sapiens – żył w zachodniej Azji, a nie w Afryce.

