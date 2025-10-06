Polka nadała to w paczce do Tajlandii. Mama pięcioraczków z Horyńca ujawniła zawartość

Rodzina Clarke w pierwszej połowie 2024 roku przeprowadziła się z Podkarpacia (z miejscowości Horyniec-Zdrój) na wyspę Koh Lanta. Mama pięcioraczków z Horyńca to niezwykle popularna osobowość internetowa, bardzo aktywna w sieci. Facebookowy profil Dominiki, jej męża i dzieci, śledzi 332 tysiące obserwujących (na Instagramie – 135 tys.).

Popularna mieszkanka Tajlandii pochwaliła się w poniedziałek nad ranem, co otrzymała w paczkach od fanów. Jeden z produktów sfotografowała – na jego widok humor Dominiki Clarke wyraźnie się poprawił. Na opakowaniu widnieje informacja o pochodzeniu – to „polski” składnik, niezwykle ceniony za swoje intensywne walory smakowe (wyjątkową kwasowość) i wartości odżywcze (duża ilość witaminy C).

Dominika Clarke pokazała, co dostała w paczce od fanki. Mama pięcioraczków z Horyńca przyznaje, że jej rodzina „uwielbia” ten produkt

Swój wpis z 6 października instagramerka rozpoczęła od nawiązania do pytań internautów, którzy chcą wysyłać jej prezenty, ale nie wiedzą, co wywoła radość u Dominiki Clarke lub u członków jej rodziny – w szczególności u jej pociech. „W dużej rodzinie wszystko się przydaje, ale chcemy też być szczerzy – ubranek mamy naprawdę sporo i na razie nie potrzebujemy więcej” – wskazała słynna mama.

Jeśli natomiast chodzi o jej starsze dzieci, te „najbardziej cieszą się ze słodkości i smakołyków z Polski, a także z kreatywnych rzeczy – wszelkie artykuły plastyczne, kolorowanki, kredki, puzzle czy polskie książeczki zawsze wywołują uśmiech”.

Dominika Clarke przyznaje natomiast, że cieszy ją widok „przypraw – szczególnie ziela angielskiego, suszonej bazylii czy słodkiej papryki”.



„Za każdą paczkę z całego serca dziękujemy!”

Co jeszcze można słać do Tajlandii – na Koh Lantę? „Kabanoski to absolutny hit wśród dzieci” – pisze influencerka. Tym razem zaś kurier przywiózł pod wskazany adres paczkę m.in. z „polskim produktem”. „Uwielbiamy kapustę kiszoną” – zaznacza instagramerka.

Na koniec mama pięcioraczków z Horyńca zwróciła się do obserwujących, którzy lubią robić jej miłe niespodzianki. „Za każdą, nawet najmniejszą paczkę – z całego serca dziękujemy! To dla nas ogromne wsparcie i dużo radości” – przyznaje Dominika Clarke.

