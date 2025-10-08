15-latka ze Starej Huty pilnie poszukiwana. Jej zdrowie lub życie może być zagrożone

Facebookowy profil Gdziekolwiek Jesteś poinformował we wtorek (7 października) wieczorem o trwających poszukiwaniach 15-latki z Dolnego Śląska.

Post, który opublikowany został na stronie GJ, rozpoczyna się od słów, które do zaginionej skierowali jej bliscy. Ich treść porusza.

Dolny Śląsk. Zaginęła Maja Boniek. 15-latka jest mieszkanką Starej Huty

„Maju, mamy nadzieję, że przeczytasz te słowa. Błagamy, daj znak, jakikolwiek. Pamiętaj i wiedz, że cokolwiek się stało, to my zawsze będziemy dla ciebie ostoją i rodziną, która kocha cię ponad wszystko. Bardzo, ale to naprawdę bardzo martwimy się i obawiamy, czy jesteś bezpieczna.. Jesteśmy tutaj i czekamy na Twój powrót do domu. Kochająca cię – mama oraz brat Oskar” – zwracają się do 15-latki bliscy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dziewczyna była widziana po raz ostatni w niedzielę (5 października). Wyszła ze swojego domu rodzinnego w miejscowości Stara Huta (gmina Krośnice) między godziną ósmą a dziewiątą – pod nieobecność bliskich. „Ostatni kontakt z mamą nawiązała tego samego dnia, około godziny 13: 45, poprzez aplikację Messenger” – informuje w poście portal GJ.

Jak brzmiała jej treść? „Za 15 minut będę w domu” – taki krótki tekst otrzymała mama Mai. „Od tamtej pory [15-latka – red.] nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi a jej telefon pozostaje nieaktywny od dnia zaginięcia” – zaznaczono. Z facebookowego posta dowiadujemy się, że dziewczyna „nigdy wcześniej nie znikała ani nie sprawiała problemów wychowawczych”. „Nie zabrała z domu żadnych rzeczy osobistych. Może przebywać w towarzystwie 23-letniego mężczyzny o imieniu Oskar. W imieniu zrozpaczonej rodziny proszę o maksymalną pomoc w udostępnianiu naszego apelu. Sprawa jest bardzo pilna” - podkreślono.

Opublikowano też rysopis poszukiwanej. Ma ok. 160 centymetrów wzrostu, ciemne włosy (długie, sięgające za ramiona – z charakterystycznymi dwoma pasemkami blond po bokach) i brązowo-zielone oczy. 15-latka ma szczupłą budowę ciała.

Istnieje „zagrożenie dla zdrowia lub życia”

Jak była ubrana? „W szare spodnie dresowe, czarną, skórzaną kurtkę (...) i sportowe, biało-różowe buty” – czytamy.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Mai, zgłoś się na policję (albo stacjonarnie – wystarczy wybrać się na dowolną, najbliższą komendę, albo telefonicznie – wybierając na smartfonie ogólnopolski numer alarmowy 112) lub napisz prywatną wiadomość do Gdziekolwiek Jesteś (portal gwarantuje anonimowość).

Autorka posta podkreśla, że sprawa jest „bardzo pilna”. Istnieje bowiem „zagrożenie dla zdrowia lub życia”.

facebookCzytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Barbary Olszewskiej. Policja apeluje o pomocCzytaj też:

Dramatyczny apel po roku poszukiwań Beaty Klimek. „Zbierałam się rok, by to napisać”