Po 21 latach poznali jej imię. „Kobieta z niemieckimi kluczami” zidentyfikowana

Ciało kobiety znaleziono w lipcu 2004 roku na odludnej plaży w pobliżu miejscowości Wassenaar, niedaleko Hagi. Leżało wśród wydm, bez widocznych oznak obrażeń czy śladów walki. Policja sądziła, że zmarła miała od 30 do 50 lat.

Uwagę śledczych zwrócił jej strój – brązowe kraciaste legginsy i czerwone, błyszczące lakierki. – To nietypowy ubiór, jeśli ktoś po prostu wybiera się na spacer po plaży – komentowała w rozmowie z BBC holenderska specjalistka Sandra Baasbank.

Przy ofierze znaleziono pęk kluczy, wśród których jeden pochodził z niemieckiego miasta Bottrop, położonego blisko granicy z Holandią. Policjanci długo próbowali ustalić, do jakiego budynku mógł pasować, ale bez skutku. W aktach ofiara figurowała więc jako „kobieta z niemieckimi kluczami”. Przez 21 lat nie pojawił się żaden trop, który pozwoliłby zidentyfikować ciało.

Jej ciało znaleziono dwie dekady temu. Dopiero teraz ustalono tożsamość

Przełom nastąpił dopiero po włączeniu sprawy do międzynarodowej kampanii Interpolu Identify Me. Projekt, zainicjowany w 2023 roku, obejmuje 47 spraw z sześciu krajów Europy i ma na celu identyfikację kobiet, które zmarły w podejrzanych lub niewyjaśnionych okolicznościach.

Po emisji apelu w niemieckiej telewizji do holenderskiej policji wpłynęła „istotna wskazówka” dotycząca zaginionej Niemki. Wspólne działania holenderskich i niemieckich śledczych doprowadziły do pobrania próbek DNA, które potwierdziły tożsamość. To 35-letnia Niemka Eva Maria Pommer..

Jak podkreślił sekretarz generalny Interpolu Valdecy Urquiza, „to nie tylko kamień milowy, ale dowód na to, co możemy osiągnąć, gdy narody współpracują”.

Komisarz holenderskiej policji narodowej Janny Knol dodała, że „w połączeniu z wytrwałością holenderskich i niemieckich detektywów kolejna kobieta odzyskała imię”, wyrażając współczucie wobec rodzin, które „po latach niepewności wreszcie otrzymały odpowiedzi”.

Przełom w sprawie dzięki kampanii Identify Me. To nie pierwszy przypadek

Pommer jest czwartą osobą zidentyfikowaną w ramach kampanii. Wcześniej udało się ustalić tożsamość Rity Roberts z Wielkiej Brytanii, Ainohy Izagi Ibiety Limy z Paragwaju oraz Ludmiły Zawady z Rosji. Policje uczestniczące w projekcie podkreślają, że sukces kampanii wynika z połączenia międzynarodowej wymiany danych, apeli do opinii publicznej i zaawansowanych metod porównawczych DNA.

Śledczy wciąż próbują ustalić okoliczności śmierci Pommer. Nie wykluczają udziału osób trzecich, choć ciało nie nosiło wyraźnych śladów przemocy. Policja holenderska apeluje o kontakt wszystkich, którzy mogą pamiętać Niemkę z okolic Bottropu lub mieli z nią kontakt w 2004 roku.

