Policja szuka kobiety z szarfą. Rozpoznajesz ją?

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Gdańsku prowadzą czynności ws. przywłaszczenia smartfona o wartości 2 500 złotych. O swoich działaniach poinformowali 9 października przed południem.

Związek ze sprawą może mieć kobieta ze zdjęć, które zespół prasowy gdańskiej komendy udostępnił na Facebooku.

Pomorze. Zuchwała kradzież smartfona w Gdańsku. Policja zwróciła się z prośbą do internautów

Do zdarzenia doszło na początku wakacji – 6 lipca tego roku – na terenie jednego z lokali gastronomicznych w stolicy Pomorza.

W trakcie „pracy nad sprawą policjanci (...) zabezpieczyli nagranie, które zarejestrowało wizerunek kobiety”. Jak wskazuje zespół prasowy, może ona „odpowiadać za przestępstwo”.



Na kolejnym etapie postępowania mundurowi zdecydowali się zwrócić o pomoc do internautów. Zaapelowali, by „wszystkie osoby, które rozpoznają kobietę lub mają informację mogące pomóc w ustaleniu jej tożsamości oraz miejsca pobytu”, zgłosiły się na drugi komisariat policji w Gdańsku. W tej sprawie kontaktować można się z mundurowymi poprzez połączenie telefoniczne. Można też wysłać e-mail na adres skrzynki pocztowej: [email protected] lub udać się do pobliskiej jednostki.

Na filmie i zdjęciach znajduje się kobieta ubrana w białą sukienkę i białe buty. To brunetka o długich włosach. Ma tatuaże na lewej ręce. Oprócz tego, w dniu, gdy na terenie lokalu gastronomicznego doszło do przywłaszczenia mienia ruchomego, poszukiwana osoba ze zdjęć przepasana była białą szarfą.

Za czyn ten grozi nawet 3-letnie więzienie

Przestępstwo „przywłaszczenia” zostało wyszczególnione w Kodeksie karnym. Za czyn ten – o ile podejrzany uznany zostanie za winnego – grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

facebookCzytaj też:

Żona kazała mu wyjść z domu. Senior wrócił z cennym skarbemCzytaj też:

7-latek jedną z ofiar ataku Rosjan na Ukrainę. Część Kijowa została bez prądu