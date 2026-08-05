Archeolodzy natrafili w Gdańsku na sensacyjne ruiny. Odkrycie wymagało interwencji rządu

W Gdańsku od kilku miesięcy trwają prawdziwe archeologiczne żniwa. Co chwilę słyszymy o kolejnych skarbach, które udaje się wykopać spod dawnej Lodziarni „Miś”. Jedno z odkryć przebiło jednak wszystkie inne. Mowa bowiem o całym kościele i to najstarszym w swojej kategorii na ziemiach polskich.

Gdańsk wydobędzie spod ziemi najstarszy drewniany kościół

Archeolodzy donoszą o znalezieniu pozostałości po najstarszym drewnianym kościele w naszym kraju, datowanym na około 1140 rok. Władze Gdańska zdają sobie sprawę z wagi odkrycia i zamierzają w pełni wykorzystać dar od losu. Zamierzają wydobyć świątynię na powierzchnię razem z jej historycznym otoczeniem, by pokazać ją szerokiej publiczności w muzeum.

Cała operacja będzie jednak kosztowna, dlatego samorządowcy zamierzają zwrócić się o pomoc do władz centralnych. Odkryte obiekty i tak stają się z automatu własnością Skarbu Państwa. ich wydobycie i konserwacja nie będą jednak tanie. Już w czwartek 30 lipca delegacja z Gdańska udała się do Warszawy na negocjacje z minister kultury i dziedzictwa narodowego Martą Cienkowską.

Grupę pod wodzą wiceprezydenta miasta Piotra Grzelaka wspierał pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski, miejska konserwator zabytków Agnieszka Rózga-Micewicz oraz dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski. Jak przekazał Grzelak, rozmowy okazały się pozytywne i poskutkuje powołaniem specjalnego zespołu roboczego.

Gdańsk. Najsłynniejsze wykopalisko w Polsce?

Sądzi się, że odkryty w Gdańsku kościół mógł to być pierwszy w mieście pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Wokół budynku znajdował się cmentarz, na którym zlokalizowano ponad 200 grobów.

W ubiegłym roku całą Polskę obiegła informacja o znalezieniu w tym miejscu grobu osoby o wysokiej pozycji, być może członka książęcej świty. Krajowe media rozpisywały się o płycie nagrobnej, która przedstawiała rycerza w kolczudze, z mieczem i tarczą. Wykonano ją ze sprowadzonego specjalnie do Polski wapienia gotlandzkiego. Pod płytą znaleziono szkielet rosłego mężczyzny.

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