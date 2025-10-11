Powstał film o złotym pociągu. To nie dzieło ostatnich lat

Od kilku miesięcy fani historii żyją "Złotym Pociągiem". Wszystko za sprawą grupy poszukiwaczy, którzy podzielili się swoją sensacyjną historią – ogłosili, że natrafili na miejsce, w którym rzekomo znajduje się pociąg ze skarbem. Wagony mają być ukryte w podziemnym tunelu w podwałbrzyskich lasach. Poszukiwaczom udało się uzyskać od nadleśnictwa zgodę na prowadzenie dalszych prac.

„Złoty pociąg”. Film z lat 80. zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami

Ciekawostką jest, że kilkadziesiąt lat temu powstał film pt. „Złoty pociąg”. Polsko-rumuńskie dzieło w latach 80. XX wieku wyreżyserował Bohdan Poręba.

Scenariusz i fabuła filmu jest fikcją. Nawiązuje jednak do prawdziwych wydarzeń z II wojny światowej – przewozu polskiego złota z Banku Polskiego przez Rumunię. Zdjęcia do sensacyjnego-przygodowego dzieła powstawały w Rumunii oraz w Polsce.

Polsko-rumuńska produkcja. Sensacyjno-przygodowy film o transporcie złota

Wydarzenia z filmu „Złoty pociąg” dzieją się we wrześniu 1939 roku. Do Warszawy zbliżają się niemieckie wojska. Polskie dowództwo podejmuje decyzję o wywiezieniu z Polski rezerw złota. Wartość ładunku to prawie 90 mln dolarów. Transport ruszyć ma z Banku Polskiego w kierunku Rumunii. Cenny kruszec transportowany ma być ciężarówkami.

W Rumunii złoto ma zostać przeładowane do pociągu. Rezerwy mają być docelowo wykorzystane na Zachodzie, aby uzbroić nową polską armię. Dla zmylenia przeciwnika w Rumunii transport złota umieszczono w jednym z dwóch identycznych pociągów. Na drodze transportu złota stają niemieccy dywersanci.

W obsadzie produkcji znaleźli się zarówno polscy, jak i rumuńscy aktorzy. W „Złotym pociągu” wystąpili m.in. Ryszard Kotys, Wacław Ulewicz, Jerzy Molga, Jolanta Grusznic czy Ewa Kuklińska.

