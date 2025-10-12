W Łódzkiem nie brakuje grzybów. 10 polecanych miejsc

Październik to tradycyjnie środek sezonu grzybowego. Duże opady deszczu oraz ciepłe dni i noce sprzyjają rozwojowi runa leśnego. Grzybiarze mają często swoje ulubione miejsca w lasach i niechętnie dzielą się informacją, gdzie udają się na grzybobranie.

Gdzie na grzyby w okolicy Łodzi? 10 polecanych miejscówek

Ujawniamy dobre kierunki w województwie łódzkim, które obfitują w warte polecenia miejsca. W niektóre można się łatwo dostać z Łodzi.

1. Grotniki (powiat zgierski)

Okoliczne lasy polecaną są z uwagi na borowik i kurki. W okolicy Grotnik znajdują się lasy mieszane.

2. Las Łagiewnicki (blisko Łodzi)

Ten kompleks leśny leży w granicach administracyjnych Łodzi. Mieszkańcy miasta udają się do niego w celu zebrania podgrzybków, borowików i maślaków.

3. Las Witowski (obok Gieczna)

W tym lesie trafić możemy głównie na borowiki i podgrzybki.

4. Okoliczne lasy Opoczna i Spały

W tych kompleksach leśnych znajdziemy całą gamę grzybów. Od najpopularniejszych podgrzybków i prawdziwków, poprzez kurki i rydze, po maślak i czubajki-kanie.

5. Las Bełdowski (niedaleko Aleksandrowa Łódzkiego)

6. Lasy Swędowskie (na północ od Łodzi, okolice Swędowa)

Te lasy obfitują w kurki.

7. Okolice Łasku (rzeka Grabia)

Tutaj znajdziemy króla grzybów – borowika oraz podgrzybki, koźlarze i maślaki.

8. Gałków Mały (gmina Koluszki)

W tym lesie grzybiarze znajdą najpopularniejsze polskie gatunki: podgrzybki, borowiki, koźlarze i maślaki. Zaletą jest dobry dojazd z Łodzi autem lub pociągiem.

9. Okolice Zduńskiej Woli i Bełchatowa

10. Las Bukowy pod Brzezinami

Ten las charakteryzuje się bukową glebą, co wpływa na znajdowane gatunki grzybów. Fani grzybobrania znajdą tu borowiki usiatkowane, borowiki sosnowe, maślaki, boczniaki, kurki, pieczarki oraz prawdziwki bukowe.

