Wyciągnął z wody „suma giganta”. Po chwili krzyknął: Ja tę rybę znam

Szafa Siluro, który jest znanym „w środowisku” ekspertem od sumów (Silurus glanis), po raz kolejny wyciągnął z wody imponujących rozmiarów okaz.

Tym razem łowił w Poznaniu – w Warcie. „Ten kaban dał mi prawdziwy wycisk” – przyznaje pasjonat.

Poznań. „Gigantyczny sum” złowiony w Warcie. „Mega rybsko”

O „sumie gigancie” złowionym na terenie Poznania rozpisują się lokalne media, w tym m.in. serwis gloswielkopolski.pl. „Kolejny warciański by**** przechytrzony!” – pisze w poście na Facebooku wędkarz.



Pasjonat zauważa, że w czasie jesieni woda idzie w górę, a okazy są tłuste, ciężkie i agresywne. „Połączenie masywnego cielska suma z szybkim nurtem i spadającą temperaturą wody daje prawdziwy ogień – te ryby są niesamowicie silne!” – podkreśla ekspert.

Jak zznaczył, S. glanis „dał mu prawdziwy wycisk, a walka była naprawdę wyczerpująca”. W końcu Szafa, razem ze swoim towarzyszem – Mariuszem Rewersem, kolejnym dobrze znanym ze swoich dokonań w świecie wędkarstwa pasjonatem – wyciągnęli suma na brzeg. Według glosuwielkopolskiego.pl ryba miała blisko 200 centymetrów długości.

Dzień później – w sobotę (18 października) – tym razem to Rewers opublikował na Facebooku post o złowieniu suma. Jak się okazało, była to dokładnie ta sama ryba, którą złowił dwa i pół roku temu w Pleasant Prairie (Stany Zjednoczone).

„Ja tę rybę znam!”

Wędkarzowi towarzyszył Silura. Jak opisuje pasjonat, „ryba poważnych gabarytów” w końcu „wylądowała na brzegu”. Po chwili oględzin miał on wrażenie, jakby już ją kiedyś widział. „Stwierdziłem z całą pewnością: «SZAFA ja tę rybę znam!»” – krzyknął do kolegi.

Zdaniem eksperta ryba urosła około 20 cm przez 30 miesięcy, odkąd ostatni raz ją widział i wypuścił na wolność.

