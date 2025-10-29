Rekordowy wyczyn ryby. Przepłynęła 860 kilometrów

Australijscy naukowcy donieśli o niesamowitym osiągnięciu, jakiego dokonała Arnie – słodkowodna ryba z podrodziny okoniowców.

Arnie rekordzista. Ryba otrzymała imię na cześć pływaczki

Ryba z gatunku Maccullochella peelii imię otrzymała na cześć australijskiej pływaczki Ariarne Titmus, która jest olimpijską mistrzynią.

Zeb Tonkin z Instytutu Arthura Rylaha przekazał informację o rekordowym osiągnięciu Arniego. Rybę w 2022 roku oznakowano w rejonie potoku Mullaroo Creek, około 900 km w linii prostej od Sydney. Podczas pierwszego znakowania Arnie miał cztery lata i ważył 1,7 kilograma.

Obszar nawiedziła wtedy powódź, a na rzece usunięto bariery przeciwpowodziowe. Ryba-rekordzista ruszyła wiosną 2022 roku w podróż i przepłynęła w górę rzeki 760 km.

To jednak nie był koniec eskapady Arniego. W kolejny rok ryba pokonała dodatkowe 100 km, tym razem w dół rzeki.

860 km. Rekord dorsza

– Zajmujemy się tym gatunkiem od dziesięcioleci i nie spotkaliśmy się nigdy wcześniej z przemieszczeniem na taką skalę – dodał ekspert z Instytutu Arthura Rylaha.

Zeb Tonkin przekazał, że Arnie zostawił daleko w tyle poprzedni rekord. Badaczom w przeszłości u tego gatunku udało się odnotować podróż na 160 km – znacznie mniej niż ma za sobą Arnie.

Ryby z gatunku Maccullochella peelii mogą żyć do 50 lat, a ich długość sięgnąć może 1,8 metra, waga – 80 kilogramów. Występują jedynie w południowo-wschodniej. Są to ryby drapieżne, słodkowodne. W języku angielskim rybę nazywa się dorszem, chociaż nie jest spokrewniony z tym gatunkiem morskiej ryby z półkuli północnej. Ryba ma znaczenie w australijskiej dzikiej przyrodzie oraz kulturze ludzkiej Australii. Jest to największa ryba wyłącznie słodkowodna w Australii i jedna z największych na świecie.

