14-latek pojechał do szkoły w piątek, do dziś nie wrócił. Policja apeluje o pomoc

14-letni Andrzej z miejscowości Gardna Mała pojechał do szkoły w Słupsku autobusem. ostatni kurs powrotny miał o godzinie 20:20, jednak na pewno nie wsiadł do tego pojazdu. Nie kontaktował się z rodziną, a jego los jest nieznany. Zaniepokojona rodzina postanowiła powiadomić więc policję.

Słupsk. Zaginięcie 14-letniego Andrzeja

Funkcjonariusze zwrócili się z apelem o pomoc do wszystkich osób, które mogą mieć informacje o miejscu pobytu Andrzeja. Zaginiony ma około 165 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy oraz niebieskie oczy. Charakteryzuje się szczupłą budową ciała i brakiem zarostu. Jego twarz łatwo zapamiętać z powodu pieprzyka nad górną wargą.

Jak dodawali policjanci, w dniu zaginięcia 14-latek ubrany był w jasną kurtkę z wzorem w liście. Nosił też szare spodnie dresowe i jasne sportowe buty.

Osoby, które zauważyły Andrzeja Tyszkę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Słupsku pod numerami telefonów: 47 74 20 545 lub 47 74 20 700 albo z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Czytaj też:

Koszmarny weekend na polskich drogach. Ponad 500 pijanych kierowców w 2 dniCzytaj też:

Brutalne pobicie kobiety. Policja publikuje rysopis i prosi o pomoc