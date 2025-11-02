Koszmarny weekend na polskich drogach. Ponad 500 pijanych kierowców w 2 dni

Niestety, ale każde święta wiążą się w naszym kraju ze zwiększoną liczbą wypadków i zatrzymań za jazdę po alkoholu. Nie inaczej jest w tym roku, czego dowiadujemy się z ujawnionych przez policję efektów prowadzonej przez weekend Akcji Znicz.

Akcja Znicz. Znów setki wypadków

W piątek w naszym kraju odnotowano 92 wypadki drogowe, w sobotę 54. Pierwszego dnia zginęły w nich 4 osoby, a 105 zostało rannych. S sobotę ofiary śmiertelne były jeszcze dwie, a rannych 79.

Przerażać może liczba pijanych kierowców. Przez dwa dni policja naliczyła aż 518 takich przypadków. Aż strach pomyśleć, że nie wszystkich takich kierowców policyjne sito było w stanie zatrzymać.

Akcja Znicz. Uważajmy na drogach

Wzmożone kontrole drogowe na polskich drogach to efekt Akcji Znicz, prowadzonej co roku przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych. Policja nie tylko kontroluje kierowców, ale dba też o drożność dojazdów do cmentarzy. Miasta oraz służby cały czas przypominają, że najlepiej do cmentarzy dotrzeć komunikacją miejską.

Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego udzielił też rady tym, którzy na święta udają się w dłuższe podróże. – Jesteśmy kierowcami amatorami. Bierzmy przykład z kierowców zawodowych. Po 2-3 godzinach jazdy trzeba zrobić sobie co najmniej 15-minutową przerwę – przypominał na antenie RMF FM. Pieszym z kolei przypomniał o elementach odblaskowych.

