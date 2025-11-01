Brutalne pobicie kobiety. Policja publikuje rysopis i prosi o pomoc

W nocy z piątku na sobotę 25 października w rejonie ulicy Popiełuszki w Żyrardowie nieznany mężczyzna napadł na kobietę. Do sieci trafiło nagranie z kamery monitoringu, która zarejestrowała zdarzenie.

Żyrardów. Brutalna pobicie kobiety

Na nagraniu widać, jak mężczyzna podbiega do kobiety spacerującej z psem i powala ją na ziemię. Następnie przez około 2 minuty kopał swoją ofiarę, która podejmowała próby obrony. Po wszystkim agresor powoli odszedł z miejsca zdarzenia.

Policja zapewniła, że poszkodowana otrzymała pomoc. Funkcjonariusze poinformowali też o zabezpieczeniu materiałów z kamer oraz zebraniu śladów, mogących pomóc w ustaleniu i ukaraniu sprawcy.

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie prowadzi postępowanie w sprawie uszkodzenia ciała i narażenia na niebezpieczeństwo. Śledczy postanowili opublikować rysopis sprawcy i zaapelowali do mieszkańców Żyrardowa o pomoc w poszukiwaniach.

Żyrardów. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Podejrzany to mężczyzna w wieku około 40 lat. Jego wzrost szacowany jest na około 180 cm, budowa ciała określana jako „normalna”. Włosy ciemne i krótkie, na twarzy posiada zarost w formie brody.

W dniu zdarzenia napastnik ubrany był w ciemną kurtkę do kolan. Miała ona kaptur. DO tego ugrany był w jasne spodnie i jasne sportowe buty.

Dzwonić w tej sprawie można pod numery tel. 47 70 58 200 lub 47 70 58 116 oraz oczywiście alarmowy 112. Informacje można przekazać anonimowo.

