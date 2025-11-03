13-latka zaginęła na 11 dni. Odnaleźli ją w kartonie przykrytym prześcieradłem

Poszukiwana od ponad tygodnia 13-letnia dziewczynka z Baker w stanie Luizjana została odnaleziona żywa i przytomna w piwnicy jednego z budynków w Pensylwanii. Funkcjonariusze natrafili na nią ukrytą w kartonowym pudełku przykrytym prześcieradłem.

Jak informuje The Guardian, do jej zaginięcia przyczyniły się co najmniej trzy osoby. Historia zaczęła się od pozornie niewinnej znajomości na Snapchacie. 13-latka poznała tam dorosłego mężczyznę, który przekonał ją, że pomoże jej w adopcji przez „dobrych ludzi”. Nie wiadomo, jaka była sytuacja rodzinna nastolatki, ale zdecydowała się spotkać z mężczyzną w Pensylwanii.

Na miejscu okazało się, że 26-letni Ki-Shawn Crumity miał wobec niej zupełnie inne zamiary. Dziewczynka została odurzona narkotykami i wykorzystywana seksualnie.

Interwencja sąsiadów i aresztowania. Policja ujawnia szokujące szczegóły

Koszmar nastolatki zakończył się dzięki czujności sąsiadów, którzy zauważyli niepokojące odgłosy dochodzące z piwnicy. Po ich zgłoszeniu policja odkryła dziewczynkę i natychmiast zatrzymała podejrzanych.

„To tylko jeden z przykładów zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi i handlem ludźmi” – podkreśliła prokurator generalna Luizjany, Liz Murrill.

26-letni Ki-Shawn Crumity usłyszał zarzuty handlu ludźmi, napaści seksualnej, bezprawnego kontaktu z osobą nieletnią oraz deprawacji dziecka. Zatrzymano również dwie inne osoby, które pomagały w przetransportowaniu dziewczynki do jego domu.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie zabezpieczono dowody i udzielono jej pomocy medycznej oraz psychologicznej. Policja zapowiada kolejne aresztowania w tej sprawie.

Czytaj też:

O zaginięciu 11-latki mówiła cała Polska. Na jaw wyszły nowe faktyCzytaj też:

Zamieniono je po porodzie. Prawda wyszła na jaw 35 lat później