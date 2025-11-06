Tyle kosztuje dziś rogal świętomarciński. Porównano cenę wypieku z tą sprzed roku

Te specjalnego rodzaju wypieki w sklepach można było kupić już na początku października 2025 roku. Ktoś mógł pomyśleć, że być może przegapił już obchody święta ustanowionego na cześć patrona m.in. dzieci, hotelarzy czy podróżników i więźniów. Nic bardziej mylnego – co roku Marcin Tours, biskup, który żył w IV wieku, wspominany jest w Kościele katolickim 11 listopada (czyli w najbliższy wtorek). Obchody religijne zbiegają się z państwowymi – związanymi z Narodowym Świętem Niepodległości (odzyskanej przez Polskę po 123 latach zaborów).

Jak w tym roku kształtują się ceny uwielbianego przez rodaków rogala, spożywanego tradycyjnie – obok gęsiny – w Dzień Św. Marcina? Sprawdzili to eksperci z PanaParagona – aplikacji na smartfony, która pomaga w zarządzaniu dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupu.

Cena rogala świętomarcińskiego zatrzymała się

Zanim przejdziemy do cen, warto wiedzieć, z czego zrobiony powinien być wypiek i tym samym oddzielić tradycyjny wyrób pochodzący z Wielkopolski od czegoś rogalopodobnego. Jest on wyrabiany z ciasta półfrancuskiego (ciasto drożdżowe i margaryna), masy makowej (biały mak, cukier, okruchy ciasta biszkoptowego, masa jajowa, margaryna, rodzynki, orzechy, owoce kandyzowane lub w syropie – tj. czereśnia, gruszka czy skórka pomarańczy). Oprócz tego do wypieku dodaje się aromat migdałowy. Wierzchnią część rogala przyozdabia się lukrem (cukier biały i sok z cytryny) i rozdrobnionymi orzechami. To wszystko – żadnych polepszaczy smaku, żadnych konserwantów.

Specjaliści z PP poddali analizie dane zgromadzone przez aplikację w okresie 28 października – 5 listopada. Następnie wyszła im mediana, czyli wartość środkowa kwot uporządkowanych w szeregu – od najmniejszej do największej.

Okazuje się, że w sieciach handlowych za wyrób zapłacimy 7 złotych i 49 groszy. To bardzo podobna kwota do tej, jaką trzeba było zostawić w sklepie w 2024 r.

5-procentowa różnica

Jeśli chodzi o cukiernie rzemieślnicze, tutaj sytuacja jest inna. To, że ceny w takich miejscach są wyższe niż w dyskontach, jest spodziewane, jednak względem ubiegłego roku widać różnicę na poziomie 80 gr. W 2024 r. mediana wynosiła 11 zł i 20 gr, zaś w tym roku jest to 11 zł i 80 gr (co oznacza około 5% różnicy).

A ile kosztował najdroższy rogal świętomarciński, który znalazł się w bazie PanaParagona? 92 zł za kilogram (co przekłada się na około 19-20 zł za sztukę, biorąc pod uwagę średnią wagę wypieku – ok. 200 gramów).

