Czy 11 listopada trzeba wywiesić flagę Polski? Za błąd można słono zapłacić

11 listopada 2025 roku to ważna data dla każdego Polaka-patrioty. Tego dnia rodacy wywieszą flagi Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze karmazynowo-białym (symbolizują one odwagę, waleczność, czystość i niepokalanie).

I choć każdy z nas może to zrobić, to jednak trzeba zastosować się do pewnych wytycznych. Ten ważny symbol narodowy, najbardziej rozpoznawalny na świecie, który powiewał będzie na naszej posesji lub na balkonie w mieszkaniu, nie może być pobrudzony. Materiał nie może być też postrzępiony czy pomięty. Flagi lepiej nie wywieszać na złe warunki atmosferyczne – szczególnie na wiatr, co grozi jej zerwaniem i znalezieniem się na ziemi. Nie można ona ponadto dotykać wody czy podłoża. Należy uważać, by nie została wywieszona odwrotnie (czyli by na górze nie znalazła się czerwień). Rządowe strony podkreślają, że przy użyciu symbolu narodowego nie wolno „oddawać honorów żadnej osobie” i „nie pochyla się jej przed żadną inną flagą czy znakiem”. „Nie może ona służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu” – informują eksperci. Nie wolno jej również malować, rysować po niej czy w inny sposób modyfikować.

Wszystko to może zostać potraktowane jako przestępstwo. Szczegóły znajdziemy w Kodeksie karnym, który ostrzega, że „ten kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności”, a nawet „pozbawienia wolności do roku”.

Czy wywieszenie flagi to obowiązek każdego obywatela RP?

Flagę RP każdy z nas – według własnego uznania – może wywiesić w dniu Narodowego Święta Niepodległości, ale nie jest to obowiązkiem. Mowa jednak o cywilach.

Jak bowiem przypomina ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, wywiesić muszą ją „organy administracji rządowej i inne organy państwowe”, a ponadto „państwowe jednostki organizacyjne, czy organy jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowe jednostki organizacyjne”. Jest także konkretna instrukcja z wytycznymi. „Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się lub umieszcza na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad” – informują przedstawiciele ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.

Istnieje wykaz – lista świąt państwowych – podczas których należy wywiesić flagę. To 16 dat – w tym m.in. 11 listopada (a także 1 sierpnia – w Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego czy 14 kwietnia – w Święto Chrztu Polski). To obowiązek formalny, a nie zastosowanie się do zapisów ustaw (o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, o pieczęciach państwowych i o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości) może zostać potraktowane jako naruszenie tradycji i standardów państwowych.

