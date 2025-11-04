Prezydent Nawrocki podpisał 10 ustaw. Jedna z nich dotyczyła CPK

Nowelizacja ustawy o CPK porusza m.in. zagadnienie nieruchomości na terenach, które posłużą pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ustawodawca postarał się lepiej zabezpieczyć mieszkającą na tym obszarze ludność.

Prezydent Nawrocki podpisał ustawę o CPK

„Nowelizacja ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym wprowadza wyższy poziom gwarancji dla właścicieli nieruchomości, które zostaną wywłaszczone na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz zawiera rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki Celowej” – przekazano w informacji prasowej.

Wspomnianą nowelizację Sejm uchwalił pod koniec września głosami 420 posłów. Żaden nie był przeciw i żaden nie wstrzymał się od głosu. Ustawa o CPK przewiduje teraz możliwość wypłaty zaliczek w wysokości do 85 proc. odszkodowania.

Dodatkowo ustawa zakłada wprowadzenie nowej konstrukcja decyzji lokalizacyjnej. Teraz nie oznacza ona automatycznie rozpoczęcia postępowania odszkodowawczego za wywłaszczaną nieruchomość. Nowelizacja sprawi, że będzie ona miała rygor natychmiastowej wykonalności. Ma to umożliwić m.in. rozpoczęciem postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania oraz możliwość dysponowania nieruchomością przez spółkę CPK na cele budowlane.

Ustawy podpisane 4 listopada

W dniu 4 listopada 2025 roku Prezydent Karol Nawrocki podpisał:

Ustawę z dnia 24 września 2025 roku o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

Ustawę z dnia 26 września 2025 roku o zmianie ustawy – Prawo pocztowe;

Ustawie z dnia 26 września 2025 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;

Ustawę z dnia 26 września 2025 roku o zmianie ustawy o języku polskim;

Ustawę z dnia 26 września 2025 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw;

Ustawę z dnia 26 września 2025 roku o ratyfikacji Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo–Wschodniej, sporządzonego w Denpasarze dnia 24 lutego 1976 r., wraz z Protokołami zmieniającymi;

Ustawę z dnia dnia 26 września 2025 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Ustawę z dnia 9 października 2025 roku o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz niektórych innych ustaw;

Ustawę z dnia 17 października 2025 roku o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;

Ustawę z dnia 17 października 2025 roku o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Czytaj też:

Były minister rolnictwa z PiS o aferze CPK: Były wytyczne do KOWR-uCzytaj też:

Zadziwiający wątek ws. afery CPK. MSZ wydało pilny komunikat