Niezwykłe zjawisko na niebie. Spójrz dzisiaj w górę

Amerykańskie Centrum Prognoz Pogody Kosmicznej (SWPC) poinformowało, że w Ziemię uderzy koronalny wyrzut masy (CME) pochodzący z potężnych rozbłysków słonecznych. Skutkiem może być niezwykły spektakl świetlny na nocnym niebie.

„SWPC prognozuje wystąpienie silnej burzy magnetycznej klasy G3 dziś wczesnym popołudniem czasu polskiego. Głęboko wierzę, że może to się przeciągnąć do wczesnego wieczoru w Polsce” – przekazał Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor projektu „Z głową w gwiazdach”.

Zjawisko może być widoczne gołym okiem, szczególnie z miejsc oddalonych od miejskich świateł. Największe szanse na obserwację mają mieszkańcy północnej i wschodniej Polski, ale przy sprzyjających warunkach zorza może rozlać się także nad centrum i południem kraju. Na niebie mogą pojawić się charakterystyczne łuki i smugi w odcieniach zieleni, czerwieni i fioletu.

Nie tylko zorza polarna. Pasjonaci mogą obejrzeć jeszcze jedno widowisko

Wójcicki zapowiedział, że od godziny 16:30 poprowadzi transmisję na żywo z obserwacji nieba. „Od razu po zmierzchu ustawiam się w terenie i będę z kamerami monitorował północny horyzont. To wcale nie taki głupi pomysł, biorąc pod uwagę, że mamy piąteczek i naprawdę dobre prognozy na dzisiejszą noc” – napisał w mediach społecznościowych.

Ostatnie dni przyniosły na Słońcu wyjątkową aktywność. Astronomowie odnotowali rozbłyski klasy X1.8 i M7.5 oraz kilka potężnych koronalnych wyrzutów plazmy. Zderzenie tych strumieni ze ziemskim polem magnetycznym powoduje silne zaburzenia, które umożliwiają powstawanie zórz polarnych nawet w niższych szerokościach geograficznych.

Podobne zjawisko obserwowano w maju 2024 roku, gdy zorze rozświetliły niebo nad całą Europą. Tym razem warunki również zapowiadają się wyjątkowo dobrze – w większości regionów kraju przewidywane jest bezchmurne niebo, a alert zorzowy obowiązuje co najmniej do 8 listopada. Dodatkową atrakcją dla miłośników astronomii będzie maksimum roju meteorów Południowe Taurydy.

