Polscy naukowcy na końcu świata. Te badania to prawdziwy przełom!

Budowa nowego budynku Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego to jeden z najważniejszych projektów współczesnej polskiej nauki. Stacja funkcjonuje nieprzerwanie od 1977 roku. Naukowcy prowadzą badania w dziedzinach takich jak m.in. geologia, oceanografia, klimatologia, ekologia oraz genetyka.

Dr hab. Robert Bialik, kierownik Zakładu Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, który uczestniczy regularnie w badaniach na stacji, opowiadał w rozmowie z Wprost.pl, że w ostatnich latach badania w dużym stopniu bazują na wykorzystaniu dronów. Rozwinięte zostały także monitoringi środowiska.

Pierwsze obiekty naukowe powstały jeszcze w latach 70. i dziś są już mocno wysłużone. Nowoczesny kompleks ma zapewnić naukowcom bezpieczne i wygodne warunki do pracy przez cały rok.

Zespół odpowiedzialny za kolejny etap budowy nowego budynku właśnie dotarł na Wyspę Króla Jerzego, która jest oddalona od Polski o ponad 14 tysięcy kilometrów.

Prace nad nowym budynkiem nie są jednak niczym nowym – trwają etapami od 2018 roku. Ze względu na trudne warunki pogodowe można je prowadzić tylko latem antarktycznym, czyli wtedy, gdy temperatury są nieco łagodniejsze. Największym wyzwaniem są silne wiatry, które potrafią przekraczać 150 km/h. Kiedy zaczyna mocno wiać, wszystkie prace muszą zostać wstrzymane, a materiały odpowiednio zabezpieczone – trzeba czekać na kolejne „okno pogodowe”.

Jednym z kluczowych momentów obecnego etapu był kilkutygodniowy montaż próbny przeprowadzony w Polsce. Złożono wtedy około jednej trzeciej konstrukcji budynku, żeby sprawdzić, czy wszystko idealnie do siebie pasuje. Następnie konstrukcję rozmontowano, spakowano i wysłano do portu w Gdyni. Tam załadowano ją na statek razem z pozostałymi elementami budynku, materiałami i sprzętem – w sumie ponad sto ciężarówek przywiozło wszystko, co potrzebne, by budowa mogła ruszyć na Antarktydzie.

Za inwestycję odpowiada Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN).

