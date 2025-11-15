Polityk PiS chce zaradzić zapaści demograficznej. Proponuje gigantyczną kwotę za trzecie dziecko

Prawo i Sprawiedliwość w 2016 roku – za rządu byłej premier Beaty Szydło – wprowadziło program „Rodzina 500 plus”, który miał na celu m.in. wpłynąć na współczynnik dzietności. W sprawie tego, czy plan się powiódł, zdania ekspertów są podzielone. W połowie 2023 roku świadczenie zostało zwiększone do 800 złotych. Chociaż doszło do przejęcia władzy 2023 r. przez Koalicję Obywatelską i zmiany Prezesa Rady Ministrów, którym jest Donald Tusk, pieniądze cały czas trafiają do rodzin.

Polska znajduje się obecnie w trudnej sytuacji demograficznej. Jak informuje Trójka Polskie Radio, cytując raport Rządowej Rady Ludnościowej, obecnie „płodność utrzymuje się znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, a zmieniające się wzorce życia rodzinnego, dłuższe życie i migracje intensyfikują starzenie się populacji”.

Czy da się jakoś zaradzić trudnej sytuacji? Bartosz Marczuk wpadł na pomysł, jak zachęcić rodziny do posiadania większej liczby dzieci niż najpopularniejszy model „2+1” (para z dwójką pociech). Chodzi o wypłatę dużych pieniędzy. W ten sam sposób były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej chce zaradzić niewielkiej liczbie zawieranych w Polsce związków małżeńskich.

Ekspert z Instytutu Sobieskiego swoją koncepcję przedstawił na dwudniowej konwencji PiS-u w Katowicach na Śląsku, zorganizowanej pod koniec października. W swoim projekcie Marczuk sugeruje wypłatę rodzinie 100 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko, na którego posiadanie ta się zdecyduje.

Były wiceszef MRPiPS chce wypłacać spore sumy także za pierwsze i drugie dziecko – kolejno 40 i 60 tys. zł.

W ten sposób ekspert chce też zachęcić ludzi do zawierania małżeństw – każda z par otrzymywałaby 40 tys. PLN.

