„Czarne złoto” w polskim lesie. Grzybiarz znalazł wyjątkowy okaz

W miniony weekend Krzysztof Szafraniec wybrał się do lasu na grzyby. Publikujący w sieci jako „Leśne WW” influencer pochwalił się Facebooku niecodziennymi zbiorami. Pokazał fotografię koszyka pełnego dziwnych, czarnych grzybów.

„Czarne złoto” w polskim lesie. Grzybiarz pokazał pełen koszyk

„Weekend minął pod hasłem warsztaty z grzybami późnojesiennymi i zimowymi. Na szczęście do mojego koszyka też coś wpadło. Czarne złoto, czyli lejkowiec dęty” – pisał 17 listopada. 19 listopada zauważył z kolei, że jego wyczyn zdobywa sporą popularność w mediach.

„Koleżanka napisała, że otwiera sobie na spokojnie przeglądarkę, żeby się zrelaksować, a tam wyskakuje moja mor..., (to moja interpretacja tej wiadomości, a że to kulturalny profil, więc napiszę) twarz” – żartował Szafraniec.

„Jeśli jeszcze kogoś przestraszyłem, to z góry przepraszam. Jeśli będziecie mieli takie odczucie, że strach otworzyć lodówkę, bo mogę z niej wyskoczyć, dajcie znać. Obiecuję, że schowam się gdzieś między mlekiem, a jogurtem” – dodawał.

„Czarne złoto”, czyli lejkowiec dęty

Lejkowiec dęty ma wiele nazw. Trompette de la Mort, czarna kurka, róg obfitości, trąbka śmierci czy właśnie czarne złoto – to wszystko odnosi się do tego samego gatunku grzyba. Spotkać go można w lasach liściastych i mieszanych od sierpnia do listopada. Lubi zwłaszcza lasy, w których przewagę mają dęby oraz buki.

Lejkowca dętego można łatwo przegapić przez jego ciemny kolor. Występuje jednak w kępach, więc poszukiwacze nie są całkiem bez szans. To grzyb, który należy do rodziny kurek, jadalny. Najlepiej go wysuszyć. Po ugotowaniu pachnie podobnie do orzecha. Eksperci zauważają jednak, że nie ma szczególnych właściwości smakowych i ze względu na rzadkość występowania, nie powinien być zbierany.

