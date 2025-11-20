36-latek wszedł do kościoła. Sfilmowano przestępstwo, które miał popełnić

Informację o nieproszonym gościu, który wtargnął na teren jednej ze świątyń, otrzymali policjanci z Ostrołęki. Szczegóły ich późniejszych działań przedstawił w materiale prasowym nadkomisarz Tomasz Żerański. Został opublikowany dnia 19 listopada (w środę).

Oficer prasowy tamtejszej komendy miejskiej policji opisuje, że 36-latek podejrzany jest o włamanie i kradzież – skarbonki z pieniędzmi, która znajdowała się w kościele.

Ostrołęka. 36-latek ma poważne kłopoty

„Zgłoszenie o kradzieży z włamaniem na terenie jednego z kościołów dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał 5 listopada. (...) Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że nieznany sprawca, przebywając w świątyni, wyłamał drewnianą skarbonkę, a następnie zabrał z niej pieniądze w kwocie 4 000 złotych” – przekazał nadkom. Żerański.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do poszukiwań podejrzanego. „Sprawą zajęli się ostrołęccy kryminalni. Dzięki ich dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego oraz działaniom operacyjnym ustalono podejrzanego. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Ostrołęki. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj [we wtorek – 18 listopada – red.] na terenie Ostrołęki” – podał mundurowy.

Mazowsze. Kradzież w kościele. Podejrzany przyznał się do winy

Policjanci zebrali materiał dowodowy, dzięki któremu mogli przedstawić zarzuty mężczyźnie. Wśród nich jest m.in. nagranie z kamery monitoringu, która znajdowała się w kościele. Wideo, a także kadry służby dołączyły do materiału prasowego.

36-latek przyznał się zarzucanych mu czynów. O jego losie zdecyduje teraz sąd. „Poniesie surową odpowiedzialność, ponieważ działał w warunkach tzw. recydywy, wcześniej był już karany za tego typu przestępstwa” – ustalili policjanci.

