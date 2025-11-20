Senior natknął się na tajemniczy pakunek, zaniósł go na policję. „Cenne znalezisko”

Zdarzenie to dnia 20 listopada (w czwartek) opisane zostało przez zespół prasowy śląskiej policji.

Senior, który znalazł reklamówkę z pakunkiem, zmienił cel swojej wędrówki – ostatecznie nogi zaniosły go pod budynek lokalnej komendy.

Zawiercie. 72-latek przyniósł mundurowym pakunek. Po chwili do drzwi zapukał przybity 28-latek

Odkrycia senior dokonał we wtorek (18 listopada) – na terenie jednej z ulic w Zawierciu (Śląsk). Jak opisują przedstawiciele służb, 72-latek od razu „zabezpieczył cenne znalezisko i przekazał je miejscowym policjantom”. Przed południem stawił się na komendzie, by przekazać pakunek mundurowym. Co znajdowało się w środku? Spora suma pieniędzy.

Funkcjonariusze rzucili okiem na zawartość i obdarzyli uśmiechem 72-latka. Zasługiwał na to. Wykazał się bowiem godną naśladowania postawą, za którą został zresztą symbolicznie nagrodzony.

Co ciekawe, podczas rozmowy, w trakcie prowadzonych czynności ze starszym mężczyzną, do drzwi zapukał zmartwiony 28-latek. „Zgłosił, że zgubił torbę z większą ilością gotówki. Jak się zorientował, że nie ma pieniędzy, natychmiast przyjechał na komendę” – relacjonują funkcjonariusze.

Mieszkaniec Śląska otrzymał od policjantów upominki

Mundurowi dokładnie sprawdzili zawartość reklamówki. I potwierdzili, że znajdowały się w niej złotówki. „A także banknoty w innej, walucie – łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych” – czytamy. Zguba jeszcze tego samego dnia wróciła do właściciela, którego humor uległ nagłej poprawie.

Czyn 72-latka zasługuje na wielkie uznanie. „Zawierciańscy policjanci podziękowali uczciwemu seniorowi i pogratulowali wspaniałej, uczciwej postawy, wręczając mu drobne upominki profilaktyczne. Ze starszym mężczyzną rozmawiał też właściciel reklamówki, który również wyrażał swoją ogromną wdzięczność” – piszą mundurowi.

Czytaj też:

33-latek groził policjantom. Nagranie obiegło siećCzytaj też:

Niepokojące wieści z sanepidu. Mieszkańcy południa Polski otrzymali alert RCB