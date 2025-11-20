Niepokojące wieści z sanepidu. Mieszkańcy południa Polski otrzymali alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa krótkie wiadomości tekstowe rozesłało w czwartek (20 listopada).

Osoby przebywające na południu kraju zostały ostrzeżone także przez władze – komunikat prasowy opublikowany został m.in. na Portalu Informacyjnym czy Facebooku.

Ziemia Świętokrzyska. RCB rozesłało alerty. Poważny problem z wodą

„Uwaga! Woda niezdatna do spożycia z wodociągu Zagajów na terenie gm. Michałów. Śledź lokalne komunikaty” – takie SMS-y na swoje smartfony i telefony komórkowe otrzymały osoby z powiatu pińczowskiego (województwo świętokrzyskie).

W mediach społecznościowych władze jednostki samorządowej opublikowały natomiast informację o miejscach, gdzie mogą zaopatrzyć się w wodę zdatną do spożycia. „Będzie ona dostarczana beczkowozami, ustawionymi zgodnie z poniższym harmonogramem w dniach 21-23 listopada [między piątkiem a niedzielą – red.]” – dowiadujemy się z komunikatu. Szczegóły znajdują się na poniższej grafice.

Po południu gmina udostępniła też pismo z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju. „Państwowy inspektor (...) informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Zagajów o decyzji dnia 20 listopada [czwartek – red.] ws. braku jej przydatności do spożycia (...), z uwagi na to, że w próbce pobranej z wcześniej wymienionego miejsca wykryto bakterie z grupy coli w ilości 30 jkt/100 ml [jednostki tworzące kolonię łamane na mililitry – red.]” – czytamy.

Gmina Michałów. Wody z wodociągu Zagajów używać można wyłącznie do celów sanitarnych

Jak dodano, biorąc pod uwagę stopień zagrożenia, sanepid „wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu (...) do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań”. Pouczono mieszkańców, że tymczasowo może ona być używana jedynie do celów sanitarnych – np. do spłukiwania nieczystości w toalecie czy zmywania podłóg.

„Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody, ze względu na zwiększoną w niej zawartość chloru” – podkreślono.

