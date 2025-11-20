33-latek groził policjantom. Nagranie obiegło sieć

Policjanci z Komisariatu Policji w Annopolu zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który w internecie kierował groźby karalne wobec lokalnych funkcjonariuszy. Informację o nagraniu mundurowi otrzymali od funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy natrafili na nie podczas działań operacyjnych.

Materiał zamieszczony na jednym z popularnych portali społecznościowych przedstawiał mężczyznę wypowiadającego groźby pod adresem annopolskich policjantów. Nagranie, wraz z danymi jego autora, zostało niezwłocznie przekazane śledczym.

Annopol. Mundurowi szybko namierzyli sprawcę. Usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec funkcjonariuszy publicznych

Mundurowi z Annopola natychmiast rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. 33-latek szybko został namierzony i doprowadzony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec funkcjonariuszy publicznych. Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że grożenie funkcjonariuszom – niezależnie od formy, również w przestrzeni internetowej – jest przestępstwem ściganym z urzędu i spotyka się ze stanowczą reakcją organów ścigania.

